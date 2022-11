Bonn (ots) -Papst Franziskus hat heute (17. November 2022) die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz anlässlich ihres Ad-limina-Besuchs in Audienz empfangen. Die zweistündige Begegnung gestaltete sich als offene Gesprächsrunde, bei der die Bischöfe ihre Fragen und Themen anbringen konnten und der Papst individuell antwortete. Inhaltlich ging es um Überlegungen zur Seelsorge in veränderter Zeit, um das Selbstverständnis des priesterlichen und bischöflichen Amtes, um das Engagement von Laien in der Kirche sowie um die Herausforderung, wie Evangelisierung im Kontext einer säkularen Welt gelingen kann. Außerdem konnten die Bischöfe über ihre Erfahrungen in den (Erz-)Bistümern und dem weltweiten kirchlichen Engagement berichten. Die Frage nach politischer Verantwortung, gesellschaftlichem Zusammenhalt und einer Perspektive für den Frieden, angesichts globaler und regionaler Konflikte, prägte die Begegnung. Im Gespräch kamen auch Aspekte des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland und des weltweiten synodalen Prozesses zur Sprache. Diese werden morgen bei einem Treffen der Bischöfe mit den Leitern mehrerer vatikanischer Dikasterien vertieft.Hinweis:Fotomaterial von der Audienz der deutschen Bischöfe bei Papst Franziskus anlässlich des Ad-limina-Besuchs in Rom stehen kostenfrei unter www.dbk.de zur Verfügung. Bitte beachten Sie das jeweils angegebene Copyright.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5373051