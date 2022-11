Dass Elektroautos sich in China gerade aus der Inflation auszuklinken scheinen, ist an sich nicht mehr unbedingt eine Neuigkeit. Sorge dürfte vielen aber bereiten, in welchem Tempo es nun neue Berichte über Preissenkungen gibt. Nun hat es auch den Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz erwischt.Mercedes-Benz (DE0007100000) bestätigte gestern entsprechende Medienberichte, wonach gleich mehrere wichtige E-Modelle des Unternehmens im Reich der Mitte nun günstiger zu haben sind, und das teils deutlich. Von einer Rabattschlacht will man allerdings nichts wissen und auch ...

