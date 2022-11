Der Crash bei Tech-Aktien in diesem Jahr war heftig. Zuletzt keimte aber wieder etwas Hoffnung auf. Jetzt wieder auf Tech-Aktien setzen? Das raten die Profis der Wall Street.

Die Zinswende macht kapitalhungrigen Tech-Aktien aus den USA besonders zu schaffen: Der breitgestreute Nasdaq Composite verlor allein seit Jahresbeginn fast 30 Prozent an Wert.

Folge des Tech-Bebens waren Massenentlassungen bei Größen wie Twitter, Meta und Snap. Sogar Amazon plante zuletzt Jobkürzungen. wallstreet:online berichtete kürzlich darüber.

Zuletzt waren die Inflationszahlen in den USA jedoch weniger stark anstiegen als erwartet. Daraufhin erholten sich die Aktien großer Tech-Konzerne in der vergangenen Woche wieder etwas.

Ist es für Anleger jetzt wieder an der Zeit bei Tech-Aktien einzusteigen? Journalisten von CNBC haben bei Wall-Street-Größen nachgefragt. Das sind die Antworten von Citi und BlackRock.



Citi



Analysten der US-Großbank Citi warnen: Die US-Notenbank Fed sei "weit davon entfernt, einen echten Kurswechsel vorzunehmen". Die jüngsten Inflationszahlen der USA deuteten lediglich daraufhin, dass in einigen Sektoren die Preissteigerungen abnähmen.

Seit Ende Oktober sei die Stimmung in der Tech-Branche am Boden. Dutzende große Tech-Firmen hätten einen Einstellungsstopp oder Entlassungen angekündigt, um damit den freien Cashflow zu sichern.

Citi rät Anleger konjunktursensible Titel aus der Tech-Branche zu meiden. Stattdessen empfiehlt Citi Anlegern auf 'defensive Tech-Aktien' zu setzen. Aktien großer Software- und Cyber-Sicherheitsfirmen seien Beispiele dafür.

Noch ein spannender Hinweis in eigener Sache:

Stürmische Zeiten an der Börse, so stürmisch wie lange nicht mehr. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich jedoch Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. HIER KLICKEN UND MEHR ERFAHREN!

BlackRock

BlackRock rät ebenfalls zum Stock-Picking bei Tech-Aktien. "Nicht alle Tech-Aktien sind gleich" stellen Analysten des weltgrößten Vermögensverwalters klar. "Wir glauben, dass Aktien aus dem Bereich Cybersicherheit und Robotik aktuell besser dastehen, als es der Tech-Crash in diesem Jahr vermuten lässt."

Denn BlackRock hält es sehr unwahrscheinlich, dass die Ausgaben für Cybersicherheit bei einem wirtschaftlichen Abschwung gekürzt werden. Im Gegenteil: So sei die Zahl der Cyberangriffe im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 81 Prozent gestiegen.

Robotik auf der anderen Seite stelle "eines der leistungsfähigsten Werkzeuge für Unternehmen" dar, wenn es darum geht, steigende Lohnkosten und die Verlagerung von Arbeitsplätzen, abzumildern.

Neben den genannten Tech-Sektoren seien Aktien aus dem Bereichen Infrastruktur und Gesundheitswesen langfristig eine gute Wahl, so BlackRock.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US09247X1019,US8330341012,XC0009694271,US1729674242,US30303M1027,US90184L1026