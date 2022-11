Morphosys hat seine Einnahmen für das dritte Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppeln können. Die Aktie erholt sich nach der gescheiterten Studie zum Alzheimer-Mittel Gantenerumab und dem Kurseinbruch.

Am Wochenanfang verlor die Aktie noch ein Drittel an Wert, nachdem das Biotechunternehmen eine missglückte Studie für ein Alzheimer-Medikament bekanntgab. Der vom SDAX-Unternehmen nach oben geschraubte Umsatz im dritten Quartal auf 95,8 Millionen Euro kann den Flop bei weitem nicht wettmachen. Manch wallstreet:online-User zog die Reißleine. Andere haben noch Hoffnung!

Dampflok1: "Im November 2020 kaufte ich die erste Position und nun zwei Jahre später habe ich die gesamte Position bei 13,975 Euro verkauft. Einerseits fühlt es sich richtig schlecht an, andererseits ist es gut. Weshalb soll man investiert bleiben, wenn:

das Management kaum Nachrichten veröffentlicht oder sich nicht äußert (Schweigen der Lämmer)

Führungspositionen ausgetauscht werden

keine Insiderkäufe folgen

man selbst keine Perspektive sieht

es kein Wachstum gibt

das Medikament Pelabresib wohl erst Ende 2025 kommt

das globale Umfeld inkl. die Geldpolitik Unsicherheit verbreiten

der Chart nicht gut aussieht



Das sind alles Gründe für Bären! Ich fand keinen Sinn mehr, investiert zu bleiben. Die Gründe sprechen eine klare Sprache. Das hier kann man rauf und runter handeln. Aber zum Investieren sind die Risiken zu hoch."

Biofuchs: "Eine Milliarde an Cash bei 2,9 Milliarden Euro Verbindlichkeiten. Wow. Und dann das Krebsmedikament Monjuvi: 480 Millionen Euro Nettoverlust innerhalb Monate. Eigenkapital schrumpft minus 86 Millionen Euro - Top-Leistung CEO Jean-Paul Kress. Die Fantasie für die nächste Kapitalerhöhung steigt."

Stürmische Zeiten an der Börse, so stürmisch wie lange nicht mehr. Gerade in der zweiten und dritten Reihe lassen sich jedoch Aktien finden, die das Prädikat "sturmfest" verdienen. Eine besondere Perle, die auch noch mit einer interessanten Dividenden-Rendite überzeugt, hat unser Experte Marcel Torney für Sie gefunden. HIER KLICKEN !

Felicitas100: "Gute Zahlen für ein Biotechunternehmen. Hervorragende Zukunftsaussichten! Krebsmittel in der Pipeline! An dem Alzheimer Medikament wird weiter geforscht. Jetzt dürfen die Shorter mal einpacken, denn diese haben sich verrechnet und werden sehr bald wieder ihre Außenbestände eindecken müssen, bevor es nach oben schießt. Die US-Amerikaner werden kaufen!"

Invest63: "Die augenblickliche Marktkapitalisierung liegt bei circa 450 Millionen Euro (1,03 Milliarden an Cash sind da). 200 Millionen Euro an Marktkapitalisierung wurden wegen der Gante -Meldung vernichtet. Das ist doch alles Irrsinn. Bei vielen hat wohl die Panik den Verstand ausgeschaltet und dann wurden die Stop-Loss gerissen. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt eine Erholung bekommen, denn der Kursrückgang war einfach nur übertrieben."

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0006632003,DE0009653394