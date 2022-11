Wien (www.fondscheck.de) - Der als "Mister Dax" bekannte Fondsmanager Dirk Müller geht mit einem neuen Portfolio an den Start, so die Experten von "FONDS professionell".Der Dirk Müller Premium Aktien Fonds Offensiv (ISIN DE000A2PX1T5/ WKN A2PX1T) (DMPAF Offensiv) solle anders als sein 2015 aufgelegter Schwesterfonds, der Dirk Müller Premium Aktien Fonds Defensiv (ISIN DE000A111ZF1/ WKN A111ZF), vor allem risikofreudigere Anleger ansprechen. Dazu investiere das Portfoliomanagement in weltweit tätige Unternehmen mit den Schwerpunkten USA und Europa. ...

