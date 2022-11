10.000 Mitarbeiter sollen ihren Job bei Amazon verlieren. Die Turbulenzen um die Massenentlassungen scheinen den Konzern jedoch nicht daran zu hindern, eine exklusive Party zu schmeißen - zumindest für einen Teil der Angestellten. Anfang der Woche machte die Nachricht die Runde, dass Amazon einen radikalen Kahlschlag plant. Mit dem Streichen von 10.000 Arbeitsplätzen will der Konzern auf die schlechten Zahlen reagieren. Allein in der Abteilung, die die Alexa-Entwicklung verantwortet, soll in den letzten Jahren ein Minus von fünf Milliarden US-Dollar gemacht worden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...