Neuraptive Therapeutics, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Therapeutika und medizinischer Produkte widmet, um den ungedeckten Bedarf von Ärzten und Patienten, die von Nervenverletzungen betroffen sind, zu decken, gab die Ernennung des Forschungs- und Entwicklungspioniers Robert (Bob) R. Ruffolo, Jr. in den Vorstand des Unternehmens bekannt.

"Im Namen des Neuraptive-Vorstands und seiner Direktoren freuen wir uns, Bob im Vorstand willkommen zu heißen", sagte Robert Radie, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Neuraptive. "Seine umfangreiche Erfahrung in der Arzneimittelforschung und -entwicklung ist eine großartige Ergänzung für den Neuraptive-Vorstand zu diesem wichtigen Zeitpunkt. Wir können uns glücklich schätzen, eine so versierte Führungspersönlichkeit in unserer Branche für uns gewonnen zu haben, was für die vielversprechende und potenzielle Arbeit spricht, die wir leisten, um die Behandlung von peripheren Nervenverletzungen zu verändern."

Dr. Ruffolo verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in Forschung und Entwicklung und ist derzeit Vorsitzender von Aragen Biosciences, Inc. sowie Geschäftsführer von Ruffolo Consulting, LLC, einem Beratungsunternehmen für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Dr. Ruffolo ist Präsident der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Wyeth Pharmaceuticals im Ruhestand und Corporate Senior Vice President der Wyeth Corporation (jetzt Pfizer). Er leitete eine F&E-Organisation mit 9.000 Wissenschaftlern und einem Jahresbudget von über 5 Milliarden Dollar. Vor Wyeth hatte Dr. Ruffolo leitende Funktionen bei SmithKline Beecham Pharmaceuticals (jetzt GlaxoSmithKline) und Lilly Research Laboratories inne. Er erwarb seinen Doktortitel in Pharmakologie und seinen B.S. in Pharmazie an der Ohio State University.

Über Neuraptive

Neuraptive Therapeutics, Inc. ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung neuartiger Therapeutika und medizinischer Produkte widmet, um den ungedeckten Bedarf von Ärzten und Patienten zu decken, die von peripheren Nervenverletzungen betroffen sind. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter www.neuraptive.com.

