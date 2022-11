Tusk Inc. Limited (www.tusklimited.com) ein Unternehmen, das 2012 als Kapitalanlagegesellschaft in Kuala Lumpur mit Geschäftsstellen rund um den Globus startete und nun eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen geworden ist, das sich auf die Produktion von Mining-Ausrüstung, Solaranlagen und Adaptern für die Nutzer konzentriert, kündigt neue Produkte für den Black Friday an. Die Produktlinie dient in erster Linie elektrotechnischen Zwecken. Weitere Informationen finden Sie unter https://tusklimited.com/products

Als eines der führenden Unternehmen für elektrische Lösungen hat Tusk Innovation für den Black Friday 30%ige Nachlässe auf sein Angebot von Mining-Ausrüstungen angekündigt, das ein Solarpanel mit einem Bitcoin Miner kombiniert. Dies ist erforderlich, um ununterbrochenes Mining ohne eine notwendige Verbindung zu nennenswerter Stromversorgung zu ermöglichen, da sich die Stromversorgung als größeres Problem für die Mining-Branche erwies.

Bei seinem jüngsten Übergang von polykrystallinen zu Photovoltaik-Materialien hat Tusk Innovation im Laufe der Zeit die Effektivität der Kombination seiner Solarprodukte mit Crypto Minern überprüft und dies erwies sich dabei als die effektivste Lösung. Die Investoren von Tusk Innovation können nun bequem ihre Münzen ohne Unterbrechungen und mit geringeren Risiken und maximalem Gewinn schürfen.

Hierbei handelt es sich um eine Bestrebung, die benötigte Strommenge zu reduzieren, wenn die Kunden Kryptowährungen schürfen und dies wurde von John Walls, dem Chief Operating Officer bei Tusk Innovation, in der letzten Woche offengelegt. "Die kursierenden Berichte machten deutlich, dass die von den Minern benötigte Strommenge für ihre Bewältigung zu groß sein könnte. Hierfür erhielten wir eine plausible Option", so John Walls.

Mining-Gewinne

Obwohl es bewundernswert und äußerst gewinnbringend für eine Vielzahl von Personen ist, Crypto-Mining-Farmen einzurichten, grassieren Spekulationen, dass signifikante Kosten entstehen könnten, insbesondere in Bezug auf den Stromverbrauch. Durch die Bereitstellung eines Solarpanels, das ohne Auswirkungen auf Ihre Stromrechnungen bleibt, und eines Bitcoin-Mining-Geräts, das doppelte Mining-Tätigkeiten bewältigen kann, stellt Tusk Inc eine langfristige Lösung zur Verfügung. Sie können Ihre Münzen einfach schürfen, ohne sich über die Marktvolatilität Sorgen machen zu müssen.

Im Zentrum von Kuala Lumpur (Malaysia) und im Vereinigten Königreich ansässig, unterscheidet sich Tusk Inc von anderen Unternehmen in der Weise, dass die Kunden Krypto-Wallet-Entwicklungsdienstleistungen sowie Graphikprozessoren (GPUs) von dem Unternehmen erhalten können, das über Geschäftsstellen auf drei Kontinenten verfügt. Darüber hinaus verfügt es unter anderen Bereichen auch über umfangreiche Erfahrung in der Blockchain-Entwicklung und mit Bitcoin-Mining-Lösungen.

Über Tusk

Tusk Inc. wurde im Jahr 2012 von einem Team von erfahrenen Betriebswirten gegründet, das später durch ein Team von Technologiefachleuten ergänzt wurde. Das Unternehmen ist nun einer der führenden Anbieter für elektrische Lösungen. Das Unternehmen ist stolz auf seine Fähigkeit, Risiken besonders effektiv zu verwalten, seit es vor Jahrzehnten mit der Verwaltung von Geschäftsrisiken begonnen hat. Mithilfe einer Reihe technologischer Verbesserungen konnten weniger risikoreiche Unternehmen in das Risk Management System übernommen werden, wobei es sich bei einem davon um Crypto Mining mithilfe von Photovoltaik-Materialien handelt.

