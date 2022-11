Tönisvorst (ots) -Die Menschen in der südukrainischen Stadt Cherson werden jetzt mit medizinischer Ausrüstung und Medikamenten aus Deutschland versorgt. Das Medikamentenhilfswerk action medeor hatte eine Hilfslieferung mit dringend benötigten Arzneien und Erste-Hilfe-Sets an das ukrainische Zentrum für Öffentliche Gesundheit gesendet. Dort hat man nun entschieden, die Lieferung unmittelbar nach Cherson weiterzuleiten. Die Stadt war in der letzten Woche von den ukrainischen Streitkräften zurückerobert worden. Nach dem Rückzug der russischen Truppen ist die Infrastruktur weitgehend zerstört und es fehlt an medizinischer Ausrüstung und Versorgung.Bestandteil der Hilfslieferungen sind Ersthelfer-Ausrüstung wie Kompressen, Bandagen, Verbandsstoffe und Rettungsdecken. Außerdem brachte action medeor dringend benötigte Medikamente auf den Weg, darunter Infusionslösungen, Antibiotika, Vitaminpräparate und Herz-Kreislauf-Medikamente. Die Sendung umfasst 5,5 Tonnen und hat einen Gesamtwert von über 300.000 Euro, der komplett aus Spendenmitteln finanziert wurde.Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat action medeor mehr als 140 Hilfslieferungen im Gesamtwert von fast 6 Millionen Euro auf den Weg in die Ukraine gebracht. Wer die Arbeit von action medeor unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende tun: Online unter www.medeor.de oder über das Spendenkonto DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse KrefeldPressekontakt:action medeorDr. Markus Bremersmarkus.bremers@medeor.de02156 / 9788-1780152 / 540 421 56Für Fotoanfragen bitte melden!Original-Content von: action medeor e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31394/5373251