Der Versicherungsmakler und Risikoberater Marsh hat Christos Adamantiadis ab 01.01.2023 zum CEO Kontinentaleuropa berufen. Er soll seinen Dienstsitz in Zürich haben und an Flavio Piccolomini, Präsident Marsh International, berichten. In seiner neuen Rolle soll Adamantiadis die Leitung von Marsh in Kontinentaleuropa ...

