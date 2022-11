Asana wurde für seinen zielorientierten Ansatz ausgezeichnet, der die Akzeptanz in Unternehmen erhöht

Heute wurde Asana, Inc. (NYSE: ASAN)(LTSE: ASAN), eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, in einem Bericht des unabhängigen Marktforschungsinstituts Forrester als führendes Tool eingestuft: The Forrester Wave: Collaborative Work Management Tools, 4. Quartal 2022.

Asana wurde für seinen zielorientierten Ansatz ausgezeichnet, der die Akzeptanz in Unternehmen erhöht. (Graphic: Business Wire)

Das Unternehmen Forrester bewertete 13 Plattformen und Tools für kollaboratives Work Management anhand von 30 Kriterien in drei Kategorien, darunter das aktuelle Angebot, die Strategie und die Marktpräsenz. Asana erhielt die maximale Punktzahl von 5,0 bei 10 Kriterien, darunter Integrationsmöglichkeiten, Marketplace-Verfügbarkeit, Roadmap sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen.

"Wir sind stolz darauf, von Forrester als führendes Unternehmen für kollaboratives Work Management bewertet zu werden", freut sich Anne Raimondi, COO von Asana. "Wir sehen den Forrester-Bericht als Bestätigung unserer Position als bevorzugte Plattform für Unternehmen und als unverzichtbarer Geschäftspartner für einige der größten und innovativsten Firmen der Welt. Unternehmen sind heute mit zunehmendem Marktdruck und begrenzten Ressourcen konfrontiert. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden dabei, sich auf ihre wichtigsten Ziele zu konzentrieren und effektiver zusammenzuarbeiten, während sich die Herausforderungen der Arbeitswelt unaufhaltsam weiterentwickeln."

Im Bericht schreibt Margo Visitacion von Forrester Research: "Strategisch hebt sich Asana in zwei Bereichen ab: 1) sein proprietäres Datenmodell, der Work Graph, verknüpft Informationen, Personen und Ziele, die die Arbeit im gesamten Unternehmen voranbringen, und 2) Asanas Zielmanagementstruktur hilft Unternehmen, unterschiedliche Teams mit einem gemeinsamen Fokus zu vernetzen. Weitere Stärken sind die Visualisierung und Integration von Arbeitsabläufen."

Weiter heißt es im Bericht: "[...] Asana ist das Navigationssystem für die Arbeitsabläufe im Unternehmen und eine gute Wahl für Unternehmen, die strategische Ziele mit den geplanten Arbeitsabläufen verknüpfen wollen. Der zielorientierte Ansatz fördert die Akzeptanz in Unternehmen. Kunden bemerken auch, dass die flexible Zugänglichkeit des Produkts besonders gut für Unternehmen mit einer hybriden Arbeitsweise geeignet ist."

Die Anerkennung von Asana als "Leader" in der Forrester Wave folgt auf den ersten Platz im G2 Grid? Report for Objectives and Key Results (OKR), der eine überzeugende, auf Kundenrezensionen fundierte Validierung der Produkt- und Wettbewerbsdifferenzierung darstellt. Asana versetzt Unternehmen in die Lage, mit wechselnden Prioritäten und Marktbedingungen umzugehen. Asana führte kürzlich eine neue Reihe von Unternehmensfunktionen und Produktintegrationen ein, die Führungskräften helfen, Teams zügig auf Kurs zu bringen, Ressourcen zu maximieren und den Umsatz zu steigern.

Über Asana

Asana hilft Unternehmen, ihre Arbeit zu koordinieren, von kleinen Projekten bis hin zu strategischen Initiativen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und ist stolz auf mehr als 131.000 zahlende Unternehmenskunden und Millionen von Unternehmen in über 200 Ländern und Regionen, die das kostenlose Angebot nutzen. Globale Kunden wie Amazon, Affirm, Japan Airlines und Sky vertrauen auf Asana, um alle Aspekte von Unternehmenszielen über den digitalen Wandel bis hin zu Produkteinführungen und Marketingkampagnen zu koordinieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.asana.com

