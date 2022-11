EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Deutlich positive Umsatzentwicklung bei der Highlight-Gruppe



17.11.2022 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Deutlich positive Umsatzentwicklung bei der Highlight-Gruppe Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 24,4 % auf 386,1 Mio. CHF.

Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei 1,0 Mio. CHF.

Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2022 bei 28,1 % (31. Dezember 2021: 29,1 %).

Pratteln, 17. November 2022 - Der Konzernumsatz entwickelte sich positiv. Konzernentwicklung im dritten Quartal 2022 Der Konzernumsatz lag mit 386,1 Mio. CHF um 75,7 Mio. CHF über dem Vergleichswert des dritten Quartals 2021. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus hohen Umsatzerlösen im Segment Film.



Der operative Konzernaufwand erhöhte sich produktionsbedingt um 28,7 Mio. CHF auf 438,3 Mio.



Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich aufgrund der produktionsbedingten operativen Konzernaufwendungen auf 1,0 Mio. CHF (Vorjahr 12,4 Mio. CHF).



Die Eigenkapitalquote nahm leicht zum Vorjahr von 29,1 % auf 28,1 % ab. Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2022 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 3Q2022 3Q2021 Abw. in % Umsatzerlöse 386,1 310,4 24,4 EBIT 1,0 12,4 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -12,0 2,3 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -12,3 2,1 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,22 0,04 n/a Segmentumsatz (Restated) Film 272,1 183,4 48,4 Sport und Event (Restated) 114,0 127,0 -10,3 Segmentergebnis (Restated) Film 12,2 10,0 22,6 Sport und Event (Restated) -6,5 6,9 n/a in Mio. CHF 30.09.2022 31.12.2021 Abw. in % Bilanzsumme 605,9 674,5 -10,2 Eigenkapital 170,3 196,1 -13,2 Eigenkapitalquote (%) 28,1 29,1 -1,0 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 106,0 190,6 -44,4 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 29,5 48,3 -39,0

Der Verwaltungsrat der Highlight-Gruppe hat die Entscheidung getroffen, per 01.01.2022 die Segmente Sport (Konzerngesellschaft Sport1 Medien AG) und Sport- und Event-Marketing (Konzerngesellschaften TEAM-Gruppe & Highlight Event AG) im Segment Sport und Event zusammenzufassen.

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91

E-Mail: ir@hlcom.ch

17.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com