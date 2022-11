Führendes Unternehmen im Bereich der API-Transformation bietet AWS-Kunden schnellen und flexiblen Cloud- und On-Premise-Zugriff

ALAMEDA, Kalifornien, Nov. 17, 2022, das Unternehmen für API-Transformation, hat heute bekanntgegeben, dass es dem Amazon Web Services. Dabei handelt es sich um einen digitalen Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten von unabhängigen Softwareanbietern, die es einfach machen, Software zu finden, zu testen, zu kaufen und bereitzustellen.



Über den AWS Marketplace bietet Jitterbit Kunden und Interessenten die Möglichkeit, den Kauf und die Verwaltung der Plattform von Jitterbit innerhalb ihres AWS Marketplace-Kontos zu optimieren. Mit dem Zugriff auf die Jitterbit-Plattform können AWS-Kunden ihre AWS-Anwendungen mit zusätzlichen Software-as-a-Service (SaaS)- und On-Premise-Anwendungsanbietern verbinden, um Hyperautomation-Anwendungsfälle zu lösen. Dies bietet Unternehmen ein neues Maß an Flexibilität, wenn man bedenkt, dass viele Budgets für AWS zugewiesen haben. Jitterbit bietet Kunden einen schnellen und flexiblen Zugang, um neue Initiativen auf AWS voranzutreiben.

"Jitterbit freut sich, dem AWS Partner Network beizutreten und seine Angebote im AWS Marketplace zu veröffentlichen, da AWS einen hervorragenden Ruf hat, wenn es darum geht, Kunden zu helfen, die bestmöglichen Lösungen zu finden", so Ron Wastal, Senior Vice President of Business Development, Alliances and Channels bei Jitterbit. "Jitterbit ist die erste Wahl für die Low-Code-Integration und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AWS, um wichtige neue Kundeninitiativen besser zu verbinden und zu automatisieren."

Jitterbit ist ein Branchenführer im Bereich Integration Platform as a Service.

Über Jitterbit Inc.

Jitterbit, der Anbieter von Software zur API-Transformation, macht es für Unternehmen schneller und einfacher, Daten aus beliebigen Quellen zu nutzen, was sie in die Lage versetzt, zügig effektivere Entscheidungen zu treffen und Neuerungen einzuführen. Die API-Integrationsplattform und die API360-Lösungen der Harmony-Plattform von Jitterbit ermöglichen es Unternehmen, SaaS-, On-Premise- und Cloud-Anwendungen schnell miteinander zu verbinden und Informationen umgehend in jeden Geschäftsprozess einfließen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.jitterbit.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und auf Twitter unter @Jitterbit .

Medienkontakt:

jitterbit@bocacommunications.com