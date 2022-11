Taipeh (ots/PRNewswire) -Inmitten der Vorbereitungen für die Golden Horse Awards, die größte chinesischsprachige Filmpreisverleihung der Welt, hat TaiwanPlus eine exklusive Dokumentation über den international gefeierten Regisseur Tsai Ming-liang veröffentlicht. Der Dokumentarfilm "The Pursuit of a Cinematic Dream (https://www.taiwanplus.com/originals/cinema/221111017?q=The%20Pursuit%20of%20a%20Cinematic%20Dream)" bietet einen einzigartigen Einblick in die Weiterentwicklung von Tsais Regiephilosophie. Es ist einer der wenigen Fälle, in denen der New-Wave-Regisseur in einem Dokumentarfilm über seine Arbeit selbst auftritt.Der in Malaysia geborene und in Taiwan lebende Regisseur gilt als einer der prominentesten Filmemacher des taiwanesischen New-Wave-Kinos, einer Bewegung in der taiwanesischen Filmindustrie, die sich nach der Aufhebung des Kriegsrechts in den 1980er Jahren entwickelte. Der Dokumentarfilm von TaiwanPlus, der in Tsais Haus in Taipeh gedreht wurde, ist eine intime Reflexion von Tsais persönlicher Beziehung zum Film und erforscht die Art und Weise, wie sich seine persönlichen Erfahrungen auf der Leinwand niederschlagen. "Ich habe das Gefühl, dass sich meine Herangehensweise an das Filmen allmählich verändert", sagt er, während er über die Entwicklung seines Stils im Verhältnis zu seinem Älterwerden nachdenkt. "Ich habe angefangen, es mehr wie Malerei zu betrachten ... Ich sehe mittlerweile die ganze Welt auf diese Weise."Der amtierende CEO von TaiwanPlus, Michael Yu, ist überzeugt, dass die Filme von Tsai Ming-liang einen authentischen Einblick in die Kultur Taiwans bieten. "Ich fühle mich geehrt, dass Tsai Ming-liangs Dokumentarfilm auf TaiwanPlus seine Premiere hat", sagt er. "Seine [Tsai Ming-liangs] ehrliche Perspektive und sein scharfes künstlerisches Auge sind Eckpfeiler des taiwanesischen Films." Tsais minimalistische Arthouse-Filme, die stark von Regisseuren des europäischen New-Wave-Kinos beeinflusst sind, wurden von Filmkritikern sowohl in Taiwan als auch im Ausland hoch gelobt.Eine Sammlung von Tsais anderen Werken wird nächsten Monat ebenfalls auf TaiwanPlus veröffentlicht, darunter Rebels of the Neon God, Tsais Debüt, Vive L'Amour, das den Goldenen Löwen bei den Filmfestspielen von Venedig gewann, und The River, ausgezeichnet mit dem Spezialpreis der Jury bei den Berliner Filmfestspielen. Der Dokumentarfilm und weitere kuratierte Filme sind kostenlos auf www.taiwanplus.com erhältlich.Informationen zu TaiwanPlusTaiwanPlus ist die führende internationale Medienplattform für englischsprachige Nachrichten und Unterhaltung aus Taiwan. Unser Team hat seinen Sitz in einer blühenden Demokratie im Herzen der dynamischsten Region der Welt und ist bestrebt, vielfältige Geschichten aus Taiwan zu erzählen, die in der ganzen Welt Beachtung finden. Wir produzieren fundierte Berichte und Analysen zu globalen Themen, stellen die einzigartige Kultur und den Lebensstil des Inselstaates in unseren Sendungen vor und kuratieren weitere erstklassige Inhalte aus Taiwan. Die preisgekrönten Unterhaltungs- und Nachrichtensendungen der Plattform sind kostenlos auf der TaiwanPlus-Website, im 24-Stunden-Fernsehkanal und in den sozialen Medien verfügbar.Kontakt:Ching Tse,ching.tse@taiwanplus.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1947514/The_Pursuit_of_a_Cinematic_Dream.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/weltpremiere-des-exklusiven-dokumentarfilms-von-tsai-ming-liang-auf-taiwanplus-301681832.htmlOriginal-Content von: TaiwanPlus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166869/5373261