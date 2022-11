DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.878,42 -0,11% -9,77% Stoxx50 3.666,96 -0,16% -3,97% DAX 14.266,38 +0,23% -10,19% FTSE 7.346,54 -0,06% -0,45% CAC 6.576,12 -0,47% -8,07% DJIA 33.538,55 -0,05% -7,70% S&P-500 3.936,76 -0,56% -17,40% Nasdaq-Comp. 11.127,72 -0,50% -28,87% Nasdaq-100 11.662,34 -0,31% -28,54% Nikkei-225 27.930,57 -0,35% -2,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 140,11 -57 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,85 85,59 -4,4% -3,74 +17,2% Brent/ICE 90,11 92,86 -3,0% -2,75 +22,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 115,50 113,90 +1,4% +1,60 +63,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.758,46 1.773,20 -0,8% -14,74 -3,9% Silber (Spot) 20,92 21,48 -2,6% -0,56 -10,3% Platin (Spot) 983,45 1.010,03 -2,6% -26,58 +1,3% Kupfer-Future 3,69 3,77 -2,3% -0,09 -16,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit deutlichen Abschlägen. Weiter belasten die Nachfragesorgen aus China die Preise, heißt es von Peak Trading Research. Andere Teilnehmer verweisen auf Rezessionssorgen. Der Goldpreis setzt seine negative Vortagesentwicklung fort, was vor allem mit den steigenden Renditen und der Erholung des Dollar begründet wird.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Im Fokus steht die US-Zinspolitik. Nachdem zuletzt die Hoffnungen auf eine etwas moderatere Gangart der US-Notenbank bei den anstehenden Zinserhöhungen die Märkte angetrieben hatten, sorgen nun Aussagen von Seiten der Fed-Mitglieder für etwas Ernüchterung. Diese sprechen sich für ein höheres Zinsniveau aus, als bislang vom Markt erwartet. Händler verweisen außerdem auch darauf, dass die am Vortag besser als gedacht ausgefallenen US-Einzelhandelsdaten neue Inflationssorgen ausgelöst haben mit der Befürchtung, die US-Notenbank könnte weiter resolut ihre Zinsen anheben. Konjunkturseitig ist der Philadelphia-Fed-Index für November deutlich schlechter ausgefallen als erwartet. Hier wurde ein Wert von minus 19,4 vermeldet, während die Analysten eine leichte Erholung auf minus 6,0 erwartet hatten. Bei den Einzelwerten dominieren die Zahlenausweise der beiden Technologie-Konzerne Nvidia und Cisco. Der Netzwerkausrüster Cisco Systems hat in seinem ersten Geschäftsquartal 2022/23 den Umsatz stärker als erwartet gesteigert. Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. Die Aktie gewinnt deutlich. Die Titel von Nvidia fallen dagegen zurück. Zwar verfehlte der Entwickler von Grafikprozessoren im dritten Quartal die Gewinnschätzungen des Marktes, beim Umsatz schnitt er aber besser als gedacht ab.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Uneinheitlich - Das Plus aus dem frühen Handel wurde bereits schnell wieder dazu genutzt, Gewinne mitzunehmen. Der DAX stieg leicht, gestützt von starken Geschäftszahlen des Index-Schwergewichts Siemens. Das Schlusslicht unter den Sektoren waren die Minenwerte, aber auch der Öl- und Gas-Sektor verlor überproportional. Übergeordnet ist die jüngste Rally an den Börsen ins Stocken geraten. "Die Luft am Aktienmarkt ist erst mal raus", kommentierte QC Partners. Für die Mehrheit laute das Motto: "Abwarten, wohin die Reise geht." Nach dem imposanten Kursanstieg um mehr als 20 Prozent im DAX sei eine Konsolidierung normal und auch gesund. "Die Gewinnschätzungen im Aktienmarkt haben das Risiko einer Rezession immer noch nicht eingepreist", warnte Erin Browne, Asset Allocation Portfoliomanagerin bei PIMCO. Bei Siemens (+7,0%) übertrafen sowohl der Auftragseingang als auch der Umsatz und die Margen im beendeten Geschäftsjahr 2021/22 die Prognosen deutlich. Und auch der Ausblick war gut, wie ein Börsianer sagte. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines (+4,3%) will im kommenden Jahr aus eigener Kraft in allen Geschäftsbereichen wachsen. Thyssenkrupp gaben um 2,1 Prozent nach. "Die operative Entwicklung enttäuscht", meinte ein Händler zu den Zahlen des Stahlkonzerns. "Und der Ausblick auf ein bereinigtes EBIT im mittleren bis hohen dreistelligen Millionenbereich reißt bei einer Erwartung von 880 Millionen auch niemanden vom Hocker", so der Teilnehmer. Die Geschäftszahlen von Bouygues sind zwar besser als erwartet ausgefallen, allerdings kam der Ausblick hier nicht gut an. Für das Papier des Mischkonzerns ging es um 6,5 Prozent nach unten. Die Halbjahreszahlen von Burberry (+2,0%) sind nach Einschätzung von Bernstein dagegen etwas besser als erwartet ausgefallen. Das flächenbereinigte Wachstum stieg um 5 Prozent, während die Konsenserwartung bei 4 Prozent lag. Atos lagen 2,7 Prozent fester im Markt. Stützend wirkte die Nachricht, dass das französische IT-Unternehmen exklusive Verhandlungen über den Verkauf von Atos Italia mit der italienischen Lutech aufgenommen hat. Bryan Garnier rechnet mit einem günstigen Verkaufspreis.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:40 Mi, 17:11 % YTD EUR/USD 1,0338 -0,5% 1,0387 1,0406 -9,1% EUR/JPY 145,14 +0,1% 144,84 144,94 +10,9% EUR/CHF 0,9858 +0,4% 0,9814 1,0611 -5,0% EUR/GBP 0,8746 +0,3% 0,8712 0,8753 +4,1% USD/JPY 140,41 +0,7% 139,40 139,31 +22,0% GBP/USD 1,1819 -0,8% 1,1923 1,1888 -12,7% USD/CNH (Offshore) 7,1691 +0,9% 7,1236 7,0956 +12,8% Bitcoin BTC/USD 16.621,36 +0,1% 16.576,75 16.441,70 -64,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar etwas von den jüngsten Abgaben. Für den Dollar-Index geht es um 0,8 Prozent nach oben. Die Dollar-Rally im laufenden Jahr dürfte sich 2023 umkehren, wenn der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank zu Ende gehe, so die Analysten von HSBC. Ein Teil der Anziehungskraft des Dollars als sicherer Hafen dürfte nachlassen, wenn die US-Notenbank mit der Straffung ihrer Geldpolitik pausiere. Das globale Wachstum werde jedoch noch einige Zeit lang schleppend verlaufen, das Niveau der US-Renditen sei attraktiv und die Anfälligkeit in anderen Ländern sei nach wie vor groß.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen und australischen Aktienmärkten haben am Donnerstag Abgaben dominiert. Dabei zeigten sich die chinesischen Handelsplätze im Sitzungsverlauf erneut sehr volatil. Steigende Corona-Infektionen bzw. neue Ausbrüche der Pandemie in China drückten am Donnerstag zunächst auf die Indizes, ehe dann im späten Geschäft eine deutliche Erholung von den Tagestiefs einsetzte. China meldete die höchsten Infektionsraten seit sieben Monaten. Zwar hatten die Behörden bestimmte Corona-Regeln zuletzt entschärft, doch letztlich hielt die politische Führung an der Null-Covid-19-Politik fest. Für das dritte Quartal meldete Tencent einen Umsatzrückgang von 2 Prozent, Analysten hatten einen Rückgang um nur 0,8 Prozent erwartet. Derweil will der chinesische Internetriese mehr als 958 Millionen Aktien des Essenslieferdienstes Meituan im Wert von rund 20 Milliarden Dollar an seine Aktionäre übertragen. Dadurch wird der Meituan-Anteil von Tencent von 17 auf 1,5 Prozent sinken. In den vergangenen Monaten hatte sich der Konzern bereits von Anteilen an den E-Commerce-Firmen JD.com und Sea Ltd getrennt. Der Tencent-Kurs drehte 0,7 Prozent ins Plus. Meituan gaben 5,4 Prozent ab. In Tokio beendete der Nikkei-225 die Sitzung 0,3 Prozent tiefer, belastet von einem neuerlichen Raketentest Nordkoreas. Der Kospi in Südkorea fiel deutlicher.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

VOLKSWAGEN

Das Trinity-Projekt des früheren Volkswagen-Managements könnte verschoben oder kassiert werden. Der seit zwei Monaten amtierende Vorstandschef Oliver Blume habe die Pläne auf den Prüfstand gestellt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Dazu zählt auch ein Fabrikneubau nahe dem Hauptsitz in Wolfsburg.

BMW, VW, DAIMLER, AUDI

haben nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) trotz rechtlicher Warnungen bereits 2006 Abschalteinrichtungen in Auftrag gegeben. Interne Dokumente zeigten die aktive Rolle der Konzerne bei der Beauftragung der Betrugssoftware - trotz nachgewiesener Kenntnis über die rechtlichen Probleme, erklärte die DUH. Der Verband habe die Unterlagen im Sommer 2022 aus dem Umfeld der Automobilindustrie zugespielt bekommen. Der Diesel-Abgasskandal sei "kein Fehler einzelner VW-Ingenieure, sondern das Ergebnis einer Auftragsarbeit seitens deutscher Dieselkonzerne", so die Umwelthilfe.

SIEMENS ENERGY/GAMESA

Der Verwaltungsratschef des Windkraftherstellers Siemens Gamesa nimmt seinen Hut. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt der Chef der Muttergesellschaft Siemens Energy, Christian Bruch, den Posten. Der Wechsel des Chairman sei "der logische nächste Schritt" in der geplanten Komplettübernahme von Siemens Gamesa durch Siemens Energy.

LUFTHANSA

