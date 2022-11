Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet 90,29 US-Dollar. Das sind 2,57 Dollar weniger als am Vortag. Zeitweise lag der Kurs sogar unter 90 Euro. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt sogar um 3,46 Dollar auf 82,13 Dollar.Der WTI-Preis erreichte damit das tiefste Niveau seit Mitte Oktober. Rohöl der Sorte Brent war so günstig wie zuletzt Ende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...