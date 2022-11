Paris (ots/PRNewswire) -Es ist offiziell: Laurent Gardinier wird am 1. Januar 2023 nach einer sechswöchigen Übergangsphase die Nachfolge des derzeitigen Präsidenten Philippe Gombert antreten.Der neue Präsident: Der Ehrgeiz, unsere Engagements zu bekräftigenLaurent Gardinier, zusammen mit seinen Brüdern Mitinhaber des Relais & Châteaux Domaine Les Crayéres in der Champagne und des Pariser Restaurants Le Taillevent, bisher französischer Landesdelegierter innerhalb der Vereinigung und seit 17 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats, knüpft an die Engagements seines Vorgängers an. Der neue Präsident wird sich in den Dienst der Mitglieder stellen und die Geschlossenheit der großen Familie von Relais & Châteaux sowie die Umsetzung der Grundwerte, die die Marke verkörpert, gewährleisten. Zusammen mit einem erfahrenen Managementteam, das von demselben Serviceverständnis geleitet wird, wird er die demokratische Dynamik der Vereinigung sicherstellen und gleichzeitig dem Management klare, ausgewogene und ehrgeizige Entwicklungs- und Leistungsziele vorgeben."Ich sehe drei wichtige Schwerpunkte: die Verringerung des ökologischen Fußabdrucks durch realistische wirtschaftliche Lösungen; die Bewahrung der Vielfalt, insbesondere unter Federführung unserer Küchenchefs und Küchenchefinnen; ein respektvoller Umgang mit jedem einzelnen unserer Mitarbeitenden mit Übernahme einer erweiterten gesellschaftlichen Verantwortung und gleichzeitig einer Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts unserer Vereinigung", erklärt Laurent Gardinier.Der scheidende Präsident: Engagement an erster StellePhilippe Gombert bekleidete das Amt des Präsidenten seit seiner Wahl im November 2013 und wird als Ehrenpräsident und Mitglied des Mitgliedernetzwerk-Ausschusses weiterhin eine aktive Rolle in der Vereinigung spielen. Zusammen mit seiner Frau Stéphanie ist er Eigentümer des Château de la Treyne in der Dordogne, das seit 1992 Mitglied von Relais & Châteaux ist. Im Rahmen seiner Präsidentschaft stellte er vor der UNESCO am 18. November 2014 ein Manifest vor, das sich dafür einsetzt, "die Welt durch Kulinarik und Gastfreundschaft zu verbessern" und "die Arts de Vivre zur zehnten Kunst zu erheben". Dieses Manifest, das in enger Zusammenarbeit mit Olivier Roellinger, dem Vizepräsidenten von Relais & Châteaux und einem für die Zukunft unseres Planeten engagierten Küchenchef, ausgearbeitet wurde, definiert die Gastfreundschaft und die Kulinarik unter Berücksichtigung des Planeten und der Menschen sowie der Einzigartigkeit der 580 Mitglieder von Relais & Châteaux in 65 Ländern."Ich bin sehr optimistisch, denn mit dem Executive Committee, dem Managementteam und den Mitarbeitenden ist die Vereinigung bestens aufgestellt. Unsere Zivilisation und unsere Welt befinden sich zwar an einem Wendepunkt und stehen vor einem grundlegenden Wandel, doch Relais & Châteaux verfügt über die richtigen Köpfe und die richtigen Ressourcen, um erfolgreich damit umzugehen", betont Philippe Gombert.Das Executive Committee 2023: Kompetenz, Kontinuität und ErneuerungLaurent Gardinier hat sein Executive Committee zusammengestellt, mit dem er die Führung der Vereinigung übernehmen wird. Es besteht aus acht Mitgliedern, darunter vier neue, fünf Männer und drei Frauen.Erster Vize-Präsident: George Goeggel, Auberge du Soleil, Rutherford, Kalifornien, Mitglied des Executive Committee seit 2009Vize-Präsident, Küchenchefs: Mauro Colagreco, Restaurant Mirazur, Menton, Frankreich, neues Mitglied des Executive Committee.Vize-Präsidentin, Afrika: Shan Varty, Londolozi, Südafrika, neues Mitglied des Executive Committee.Vize-Präsidentin, Asien-Ozeanien: Kana Otowa, Restaurant Otowa, Tochigi, Japan, neues Mitglied des Executive Committee.Vize-Präsident, Europa: Vito Cinque, Il San Pietro, Positano, Italien, Mitglied des Executive Committee seit 2017.Generalsekretärin: Susanne Gräfin von Moltke, Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, Deutschland, Mitglied des Executive Committee seit 2020.Schatzmeister: Matías de Cristóbal, Awasi, Iguaçu, Argentinien, Patagonien, Chile, Mitglied des Executive Committee seit 2017.Mitglied: Justin Zammit Tabona, The Xara Palace, Malta, neues Mitglied des Executive Committee.Darüber hinaus wird sich Laurent Gardinier in Paris auf das bestehende Managementteam stützen, das aus den folgenden Personen besteht:- Anthony Torkington, Managing Director- Benoît Juillet, General Delegate- Lars Seifert, Chief Communications & Sustainability Officer- Arnaud Wielgus, Chief Commercial & Marketing OfficerÜBER RELAIS & CHÂTEAUXDie renommierte internationale Hotel- und Restaurantvereinigung Relais & Châteaux wurde 1954 gegründet. Aktuell zählt sie 580 einzigartige Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt als Mitglieder. Alle sind unabhängige Unternehmen, die meist seit vielen Jahren von Familien geführt werden. Hoteliers und Küchenchefs verbindet die Leidenschaft zu ihrer Berufung und der Wunsch nach aufrichtiger Gastlichkeit.Die Mitglieder von Relais & Châteaux sind bestrebt, den Reichtum und die Vielfalt der Küchen der Welt und die Tradition der Gastfreundschaft zu bewahren und zu fördern. Die Verpflichtung, das lokale Erbe und die Umwelt zu schützen, wurde im November 2014 von Relais & Châteaux in einem Manifest festgehalten und vor der UNESCO in Paris vorgetragen.www.relaischateaux.com @relaischateaux relaischateaux deliciousjourneysFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1950315/Web_Ready___JPG_Laurent_Gardinier_1___Dominique_Cabrelli.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1950316/RELAIS_ET_CHATEAUX_LOGO_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/laurent-gardinier-neuer-prasident-von-relais--chateaux-gewahlt-am-14-november-2022-in-venedig-anlasslich-des-52-jahreskongresses-der-vereinigung-301681961.htmlPressekontakt:Lars Seifert,Chief Communications & Sustainability Officer,lars.seifert@relaischateaux.com; Isabelle Guéguen,Head of PR & Influence,isabelle.gueguen@relaischateaux.comOriginal-Content von: Relais & Chateaux, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166873/5373280