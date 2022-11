Doha, Katar (ots/PRNewswire) -Yutong Bus ("das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Elektrobussen, hat in Zusammenarbeit mit dem offiziellen Transportdienstleister der Veranstaltung, Mowasalat, Details zu seiner Komplettlösung für das bevorstehende Fußballereignis in Katar bekannt gegeben.1.500 Yutong-Busse werden das Land im Nahen Osten während des internationalen Fußballevents bedienen, das Ende des Monats beginnt. 888 batteriebetriebene Elektrobusse werden während der Veranstaltung als öffentliche Verkehrsmittel und Shuttle-Dienste für Funktionäre, Journalisten und Fans aus verschiedenen Ländern dienen, die von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort fahren."Das Unternehmen arbeitet seit vier Jahren an seiner Elektrifizierungsstrategie, und dieses Projekt ist das erste seiner Art", erklärte Frau Rafah, die Vertreterin von Mowasalat. "Wir danken dem Yutong-Serviceteam für seine Unterstützung in den vergangenen Monaten und freuen uns auf die schönen Erlebnisse, die der nächste Monat und die kommenden Jahre bringen werden."Der Busauftrag war der bisher größte Auslandsauftrag für Yutong und markierte einen Wendepunkt für das Busunternehmen auf der internationalen Bühne. Um nahtlose und nachhaltige Verkehrsverbindungen mit den Partnern vor Ort zu gewährleisten, hat Yutong ein großes Team von 126 Personen zusammengestellt, das während der Veranstaltung für einen reibungslosen Ablauf sorgen soll."Mit unserem Service garantieren wir den Fußballfans, die in Katar unterwegs sind, null Pannen und null Beschwerden", erklärte Gan Shaoying, stellvertretender geschäftsführender Direktor von Yutong Qatar. "Die 888 E-Busse von Yutong werden das weltweit größte Fußballereignis mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln bereichern, und das Serviceteam von Yutong Qatar ist bereit, den Fans aus aller Welt ein noch nie dagewesenes umweltfreundliches Mobilitätserlebnis zu bieten."Das Serviceteam von Yutong Qatar wird für die Veranstaltung einen Service aus einer Hand für alle Busse und Strecken anbieten. Dazu gehören Ersatzteile, vollständige Fahrzeuginspektionen, tägliche Stichproben, Fehlerbehebung sowie eine schnelle Reaktion auf Notfälle und andere Aspekte der Serviceplanung. Mit dem Kunden wurde ein Probebetrieb der E-Busse auf Basis eines eindeutigen Verständnisses der Betriebsszenarien durchgeführt.Yutong Qatar hat bereits dafür gesorgt, dass alle Teile und Artikel, die für die Fahrzeugwartung benötigt werden, ebenso vorrätig sind wie die, die für die vorbeugende Wartung benötigt werden. Es wurden bereits mehr als 2.000 Fahrer geschult und spezielle Seminare für die schnelle Wartung von batteriebetriebenen Bussen durchgeführt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948633/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1948987/Picture2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1948988/Picture1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-ist-bereit-fur-das-weltweit-wichtigste-fuWballereignis-in-katar-301681985.htmlPressekontakt:Allan Yan,PR-Manager,yanxyd@yutong.com,+86-159 3717 5092Original-Content von: Yutong Bus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132929/5373282