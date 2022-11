Zürich (ots) -Heute Abend fand im Lake Side in Zürich die Verleihung des 22. Swiss Arbeitgeber Awards statt. Die Umfrage ist mit einem Rücklauf von über 42'390 Mitarbeitenden aus 145 Unternehmen in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein die grösste Schweizer Mitarbeiterbefragung. Die besten Arbeitgeber in ihrer entsprechenden Grössenkategorie sind in diesem Jahr: CAMION TRANSPORT AG, Soudronic AG, Berufsschule Lenzburg und Breitenmoser Fleischspezialitäten AG. Zu den beiden Sonderpreisen: Der Aufsteiger des Jahres ist die Swissgrid AG, und der Innovationspreis für eine moderne Arbeitswelt geht an Thomann Nutzfahrzeuge AG. Der Swiss Arbeitgeber Award ist die aussagekräftigste Verleihung zur Ermittlung der Arbeitgeberattraktivität. Ausschlaggebend für diese Auszeichnung ist nämlich allein die umfangreichen Bewertungen der Mitarbeitenden eines Unternehmens. Der wissenschaftlich entwickelte Fragebogen besteht aus rund 60 Fragen und wird durchschnittlich von 75% aller Beschäftigten eines Unternehmens ausgefüllt. Dadurch sind die Beurteilungen äusserst repräsentativ und ermöglichen ein differenziertes Bild der Arbeitswelt. Insgesamt wurden 48 Unternehmen prämiert, und weitere 38 Unternehmen erhielten ein Qualitäts-Siegel. Letztere Unternehmen haben den Schweizer Benchmark in mindestens einer der Zielgrössen - Gesamtzufriedenheit mit der Arbeitssituation, Commitment oder Resignation - übertroffen, zählen aber nicht zu den besten Arbeitgebern der Schweiz und erhielten daher keinen Rang.Die Mitarbeitenden bewerten ihren Arbeitgeber in sämtlichen für die Zufriedenheit und das Commitment wesentlichen Bereichen der Arbeitswelt. Diese drei Dimensionen der Arbeitssituation haben bei allen teilnehmenden Unternehmen den grössten Einfluss auf das Commitment der Mitarbeitenden:1. Unternehmensstrategie, d.h. die Mitarbeitenden möchten wissen, wohin sich das Unternehmen entwickelt2. Arbeitsinhalt, d.h. die Mitarbeitenden möchten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen können3. Einbindung der Mitarbeitenden, d.h. die Mitarbeitenden möchten mit einbezogen werden und ausreichende Entscheidungsfreiheit habenNeu in diesem Jahr vergab der Swiss Arbeitgeber Award eine vierte attraktive Gewinnchance. icommit zeichnete in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner HR Swiss innovative Arbeitsweltenprojekte aus, die sich positiv auf das Commitment im Unternehmen auswirken. Der Sieger des ersten Innovationspreises für eine moderne Arbeitswelt 2022 ist Thomann Nutzfahrzeuge AG mit ihrem zukunftsweisen Projekt: New Work - ganzheitlich verstanden, konsequent gelebt. Dieses Projekt überzeugt durch zielführende Massnahmen in den Bereichen Arbeitszeitmodell, Ferienmodell, Zusatzvorteil sowie proaktive Personalentwicklungstool mit künstlicher Intelligenz. Thomann Nutzfahrzeuge erreicht hohe Mitarbeiterbewertungen hinsichtlich der wichtigsten Commitment-Treiber wie Unternehmensstrategie, Umgang mit Veränderungen und Arbeitsinhalt. Der zweite Sonderpreis in der Kategorie Aufsteiger des Jahres geht dieses Jahr an die Swissgrid AG.Die Gewinner des Swiss Arbeitgeber Awards 2022Kategorie Grosse Unternehmen (mehr als 1000 Mitarbeitende)1. CAMION TRANSPORT AG2. CONCORDIA3. Berner FachhochschuleKategorie Mittelgrosse Unternehmen (250-999 Mitarbeitende)1. Soudronic AG2. Stiftung Lebenshilfe3. Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK)Kategorie Mittelgrosse Unternehmen (100-249 Mitarbeitende)1. Berufsschule Lenzburg2. BitHawk AG3. Careum AG Bildungszentrum für GesundheitsberufeKategorie Kleine Unternehmen (50-99 Mitarbeitende)1. Breitenmoser Fleischspezialitäten AG2. Heim AG Heizsysteme3. Vision-Inside AGSonderpreiseAufsteiger des Jahres: Swissgrid AGInnovatives Projekt für eine moderne Arbeitswelt: Thomann Nutzfahrzeuge AGÜber den Swiss Arbeitgeber AwardDie Benchmarking-Studie Swiss Arbeitgeber Award ist ein wegweisendes Instrument für Schweizer Unternehmen. Die Unternehmen können sich nicht nur mit den besten Arbeitgebern ihrer Branche messen, sie nutzen das Instrument für die Entwicklung ihres Unternehmens sowie für das Personalmarketing. Mit dem Schweizerischen Arbeitgeberverband und HR Swiss wird der Swiss Arbeitgeber Award von starken Partnern unterstützt. Für die Durchführung und Konzeption ist die icommit GmbH in Küsnacht ZH verantwortlich.Mehr erfahren: swissarbeitgeberaward.chPressekontakt:Sven Bühler; Geschäftsführer icommit GmbH; Mobile 079 410 99 55, Telefon 043 266 88 70Kevin Buri, Assistent der Geschäftsleitung, buri@icommit.ch, Telefon 043 266 88 68Original-Content von: SWISS ARBEITGEBER AWARD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100052745/100898826