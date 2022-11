Schanghai (ots/PRNewswire) -Shanghai BangBang Robotics Co. Ltd (BangBang Robotics), ein weltweit führender Serviceanbieter von elektrischen Rollstühlen und Elektromobilen, wurde in The Information als Nummer 1 der Top 50 (TI50) Most Promising Startups 2022 (https://www.theinformation.com/ti50) in Asien bezeichnet.Als eine der wichtigsten Medienpublikationen für Technologie im Silicon Valley hat The Information zehntausende von zahlenden Abonnenten in 84 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt. Die TI50 ist eine jährlich erscheinende Liste, die 50 Unternehmen aus aller Welt auswählt, die das Potenzial haben, die wertvollsten Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen zu sein.BangBang Robotics hat eine aktuelle Unternehmensbewertung von etwa 83 Millionen US-Dollar und ist auf dem besten Weg, seinen Ertrag im Jahr 2022 zu verdreifachen. Mit der bahnbrechenden Entwicklung von elektrischen Rollstühlen, die durch künstliche Intelligenz (KI) aktiviert werden, wurde das Unternehmen im Anschluss an die Analyse seines aktuellen Umsatzes, seines Geschäftsmodells und seiner Wachstumsaussichten in die TI50 2022 aufgenommen.Warum BangBang Robotics in die TI50 2022 aufgenommen wurde, erfahren Sie im Folgenden genauer:1. Starke Wettbewerbsfähigkeit des Produkts:Die kommerzielle Wettbewerbsfähigkeit von BangBang Robotics beruht auf den Vorteilen der selbst entwickelten Software und Hardware des Unternehmens.Die Wertschöpfungskette von BangBang Robotics umfasst F&E, Design, Produktion sowie Vertrieb und bildet eine solide Grundlage, auf der das Unternehmen sowohl auf dem inländischen als auch auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig ist.2. Enorme Marktdurchdringung:BangBang Robotics vertreibt seine elektrischen Rollstühle nicht nur in China, sondern auch in mehr als 20 weiteren Ländern in Europa, im Nahen Osten und in Asien. Etwa 35 % des Umsatzes entfallen auf Märkte in Übersee.Gleichzeitig machte Chinas Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter etwa 12 % der Gesamtbevölkerung Chinas von 1,4 Milliarden im Jahr 2021 aus, was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zu dieser Altersgruppe vor zehn Jahren entspricht. In Zukunft wird erwartet, dass diese Bevölkerungsgruppe weiter wächst.Angesichts der starken Marktnachfrage und als führendes Unternehmen in der Branche verfügt BangBang Robotics über ein enormes Potenzial, um in den kommenden Jahren seine Leistungen mehr Nutzern anzubieten.BangBang Robotics wurde im Jahr 2016 gegründet und ist der weltweit führende Dienstleister und Hersteller von Hilfsgeräten im Bereich der Rehabilitation. Das Unternehmen hat eine Reihe von Auszeichnungen für seine Innovation erhalten, darunter den Red Dot Award für seinen Stehrollstuhl XZ-Droid (diese Produktserie ist auf dem deutschen Markt nicht erhältlich) sowie den iF Design Award aus Deutschland für seinen elektrischen Rollstuhl Robooter.Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website www.bangbangrobotic.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@bangbangrobotic.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1949937/The_Information_IT50_Shanghai_Bangbang_Robotics_A_Wheelchair_Maker.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-information-wahlt-shanghai-bangbang-robotics-unter-die-top-50-most-promising-startups-2022-301682058.htmlPressekontakt:Keira Zhou,+86-18817774845,zhourr@bangbangrobotics.comOriginal-Content von: Shanghai BangBang Robotics Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166877/5373293