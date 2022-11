Die Partnerschaft bietet Millionen von Händlern weltweit ein einzigartiges Verbrauchererlebnis, das durch Kundenbindung und Mehrwertdienste unterstützt wird.

PHILADELPHIA, Pennsylvania, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, der Handelstechnologiepartner der Wahl für weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Gastgewerbe, Einzelhandel, Restaurants sowie Sport und Unterhaltung, gibt heute eine Partnerschaft mit Castles Technology, einem weltweit anerkannten und branchenführenden Hersteller von Zahlungshardwarelösungen, bekannt.



"FreedomPay schafft durch optimierte Geschwindigkeit, Sicherheit und Personalisierung ein erstklassiges Erlebnis für die Verbraucher", so Chris Kronenthal, President von FreedomPay. "Durch die Partnerschaft mit Castles können Händler Verbrauchern weltweit ein hervorragendes Handelserlebnis bieten."

FreedomPay wird ab dem ersten Quartal 2023 das All-in-One-Android-SmartPOS-Terminal von Castles anbieten, um ein sicheres, reibungsloses und einheitliches Einkaufserlebnis für Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig Händler mit robusten Kundenbindungs- und Datenanalysefunktionen zu unterstützen. Dieser Schritt fördert das Engagement des Unternehmens für ein offenes und zugängliches Ökosystem für Händler und Industriepartner von FreedomPay gleichermaßen. "Letztendlich ist das Angebot von FreedomPay an den Markt eine Innovation, die auf Wahlmöglichkeiten und Flexibilität basiert - wir machen mit dieser Ankündigung einen weiteren Schritt nach vorn", so Kronenthal.

"Diese Partnerschaft mit FreedomPay vereint erstklassige Handelstechnologie mit branchenführenden Hardwarelösungen zur Zahlungsakzeptanz, die den globalen Handel vorantreiben, indem sie Verbrauchern und Unternehmen dabei helfen, sicher zu bezahlen und bezahlt zu werden. Die Bereitstellung von Innovation und Vertrauen ist Teil unserer DNA, und wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit FreedomPay, das unsere Ambitionen teilt, unsere Branche für unsere Kunden weiter voranzutreiben", so Ben Love, President und CTO von Castles Technology North America.

Castles-Geräte bieten Händlern viele Vorteile, darunter:

Die PCI-validierte P2PE-Lösung von FreedomPay und die PCI PTS v6-Firmware

Front- und Rückkameras für QR-Code-Zahlungsakzeptanz und Treueprogramme

Laserscanner zum schnellen Scannen von Produkten

5-Zoll-Touchscreen mit PIN auf Glas

Mit der Unterstützung von Castles setzt FreedomPay seine globale Expansion in mehr als 130 Ländern, mehr als hundert Währungen und Tausenden von Handelspartnern fort.

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce-Plattform von FreedomPay wandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von Legacy zu Leading Edge um. Als erste Wahl für viele der größten Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Spiele, Sport und Unterhaltung, Gastronomie, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay zweckgebunden entwickelt, um im hochkomplexen Umfeld des globalen Handels eine felsenfeste Leistung zu erbringen. Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das in Nordamerika die begehrte Validierung des PCI Security Standards Council gegen den Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselungsstandard

Über Castles Technology

Mit dreißig Jahren weltweiter Markterfahrung hat sich Castles Technology als einer der weltweit führenden Hersteller von Zahlungsakzeptanzhardware der nächsten Generation etabliert. Unser Ziel ist es, einfache, innovative und sichere Zahlungslösungen zu schaffen, die Mobilität und Flexibilität für eine Vielzahl von beaufsichtigten und unbeaufsichtigten Zahlungsumgebungen wie Einzelhandel, Verkaufsautomaten, Mikromärkte, Restaurants, Transport, Finanzen, Unterkünfte und Gastgewerbe bieten. Wir sind stolz darauf, barrierefreie Zahlungslösungen zu entwickeln, die Lebenszeitkosten von Zahlungsakzeptanzhardware zu senken und robuste Integrationsoptionen anzubieten. Unser nordamerikanischer Hauptsitz befindet sich in Atlanta, GA, und Castles Technology hat 11 regionale Niederlassungen in Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika.