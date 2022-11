Mobilität wird einer der Haupttreiber des zukünftigen Wachstums sein, und im Durchschnitt kann jeder Euro, der in nachhaltige innovative Mobilität investiert wird, bis 2030 einen Nutzen von bis zu 3 Euro bringen.

(15.-17. November 2022) Der Tomorrow.Mobility World Congress (TMWC) ist eine globale Veranstaltung, die gemeinsam von der Fira de Barcelona und EIT Urban Mobility am Veranstaltungsort Gran Via der Fira de Barcelona organisiert wird und sich auf die gemeinsame Förderung der Planung und Einführung neuer nachhaltiger urbaner Mobilitätsmodelle konzentriert und zusammen mit dem Smart City Expo World Congress ausgerichtet wird.

Über 80 Redner wie Kelly Larson, Direktorin des Verkehrssicherheitsprogramms bei Bloomberg Philanthropies; Karen Vancluysen, Generalsekretärin von POLIS; Marco te Brömmelstroet, Professor für Zukunft der urbanen Mobilität an der Universität Amsterdam; Mikael Colville-Andersen, Urban Design Expert und Maria Tsavachidis, CEO von EIT Urban Mobility, nahmen an den mehr als 20 Kongressen und Vorträgen von Tomorrow.Mobility teil. EIT urban Mobility, eine Initiative des European Institute of Innovation and Technology (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, sponserte den Veranstaltungsort für mehr als 20 innovative Startups. In dieser Edition werden zwei von EIT Urban Mobility erstellte Studien vorgestellt. VOLLSTÄNDIGE STUDIE Pressezusammenfassung auf Google Drive.

Die 15-Minuten-City

Die 15-Minuten-City ist ein neues Konzept, das im Zuge der Pandemie an Dynamik gewonnen hat und von vielen europäischen Städten aufgegriffen wurde. Ziel ist es, eine Stadt zu schaffen, in der die Menschen alle ihre grundlegenden sozialen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Handel, Gesundheitswesen, Bildung und Unterhaltung in 15 Minuten zu Fuß erreichen können. In Europa wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 1 Milliarde Euro in fahrradbezogene Infrastruktur und 2.300 Kilometer neue Radwege investiert.

Drei Workshops wurden mit Planungspraktikern aus den Metropolregionen Amsterdam, Gent, Madrid, Mailand und München durchgeführt. Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie ist ein Aktionsplan für die Umsetzung von ±15-Minuten-City-Strategien, um den Zugang für den gesamten Bedarf der Bürger sicherzustellen, auch in Verbindung mit Vorortgebieten. 15-Minuten-City-Konzepte müssen an lokale Gegebenheiten und Bevölkerungsgruppen angepasst werden: Ältere Menschen gehen im Durchschnitt mit einer Geschwindigkeit von etwa 3,5 km/h, während die allgemeine Durchschnittsgeschwindigkeit bei 5 km/h liegt. Daher könnte ein 15-minütiger Spaziergang bei Durchschnittsgeschwindigkeit 900-1000 m entsprechen, während er bei einer reduzierten Geschwindigkeit 700 m betragen könnte.

Städtische Luftmobilität (Urban Air Mobility UAM)

Angesichts des hohen Innovationstempos wird erwartet, dass die Luftmobilität in Europa innerhalb von 3-5 Jahren Realität wird, und der Luftraum über Städten zu einer Erweiterung des öffentlichen Raums am Boden werden könnte. Der Umfang des europäischen UAM-Marktes wird bis 2030 auf 4,2 Mrd. EUR geschätzt, was einem globalen Anteil von 31 entspricht1. Um die Voraussetzungen für ein integratives urbanes Luftmobilitätsmodell zu schaffen, untersucht diese erste Studie die verschiedenen Entwicklungsperspektiven des Sektors. Die Studie sammelte Erkenntnisse von Praktikern zur Entwicklung und Umsetzung von UAM in 12 europäischen Ländern aus dem akademischen, öffentlichen und privaten Sektor.

Von den Branchenexperten erwarten 89 %, dass UAM-Anwendungen eine sehr wichtige oder wichtige Rolle bei der Verbesserung des medizinischen Transports und der Unterstützung im medizinischen Notfalldienst spielen werden. 63 der Befragten sind der Meinung, dass UAM im Logistikbereich eine wichtige oder sehr wichtige Rolle beim Transport von Paketen in Industriegebieten spielen werden. Dagegen sieht nur eine Minderheit der Experten eine bedeutende Rolle von UAM-Anwendungen im E-Commerce und bei Lebensmittellieferungen. Um die Herausforderung zu meistern, ist es bei der Weiterentwicklung von UAM unerlässlich, die Bürger zu konsultieren, und es ist wichtig, dass sie sich sicher fühlen, wobei die subjektive Sicherheit genauso wichtig ist wie die objektive. Verkehrslärm ist an zweiter Stelle nach der Sicherheit das wichtigste Thema der Studie über die Entwicklung der Urban Air Mobility für die Bürger Europas.

Über EIT Urban Mobility

EIT Urban Mobility, eine Initiative des European Institute of Innovation and Technology (EIT), einer Einrichtung der Europäischen Union, hat zum Ziel, Lösungen und den Übergang zu einem nutzerzentrierten, integrierten und wirklich multimodalen Verkehrssystem zu beschleunigen. Als führende europäische Innovationsgemeinschaft für urbane Mobilität arbeitet EIT Urban Mobility daran, Fragmentierungen zu vermeiden, indem es die Zusammenarbeit zwischen Städten, Industrie, Wissenschaft, Forschung und Innovation erleichtert.

