Biocodex, Experte für Mikrobiota und Frauengesundheit, gibt bekannt, dass es eine Mehrheitsbeteiligung an Hilma erworben hat, einem Start-up-Unternehmen, das sich auf Naturheilmittel in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Diese Akquisition ist ein wichtiger Teil der internationalen Wachstumsstrategie der Gruppe und wird es Biocodex ermöglichen, seine Präsenz in den Segmenten Verdauungsgesundheit und Frauengesundheit auf dem US-Markt zu konsolidieren.

Hilma, das von den Unternehmerinnen Hilary Quartner, Nina Mullen und Lily Galef im Januar 2020 gegründet wurde, hat das Ziel, die Hausapotheke mit effektiven, natürlichen Alternativen zu rezeptfreien Produkten neu zu gestalten. Hilma stellt natürliche Heilmittel für Verdauungsprobleme, Schlaf, Immununterstützung und mehr her. Seit der Gründung hat die digitale Marke eine starke Gemeinschaft um ihr Bestseller-Portfolio für die Verdauung aufgebaut. Das Unternehmen hat seine Produktpalette erweitert, um alles von Blähungen bis hin zu gelegentlicher Verstopfung abzudecken, und hat sich unter anderem bei Target einen festen Platz im Bereich der Verdauungsprodukte erobert.

Die Biocodex Gruppe ist bereits seit über 20 Jahren in den USA präsent und ist mit ihrer Marke Florastor ein führendes Unternehmen auf dem Apothekenmarkt in der Kategorie Probiotika. Über diese Akquisition will die Gruppe ihre Position in diesem Segment stärken und ihre Aktivitäten im Bereich der Frauengesundheit in Angriff nehmen, um ihren Umsatz bis 2027 zu verdoppeln.

Julien Dureisseix, GM der US-Niederlassung, freut sich über diese Akquisition: "Hinter Hilma steht eine einfache Beobachtung: eine neue Generation von Verbrauchern hat hohe Erwartungen an natürliche und effektive Produkte." Nicolas Coudurier, CEO von Biocodex, fügt hinzu: "Hilma und Biocodex haben das gleiche Ziel: den Erwartungen der Verbraucher so nahe wie möglich zu kommen und auf den wachsenden Bedarf an zuverlässigen, effektiven und wissenschaftlich nachgewiesenen natürlichen Lösungen in der Hausapotheke zu reagieren. Ich freue mich sehr, ein talentiertes Team willkommen zu heißen, dessen unternehmerische Vision und digitales Know-how von unschätzbarem Wert für die Stärkung unserer Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt sein werden."

Nina Mullen, Co-CEO von Hilma sagt: "Unsere Partnerschaft mit der Biocodex Group wird Hilma in die Lage versetzen, unsere Omnichannel-Strategie für den Einzelhandel zügig zu expandieren, neue Zielgruppen zu erreichen und neue Produkte zu entwickeln." Hilary Quartner, Co-CEO von Hilma, fügt hinzu: "Wir sind begeistert, der Biocodex-Familie beizutreten, da sie unsere Grundwerte der Entschlossenheit für eine wissenschaftlich fundierte, natürliche Gesundheitsversorgung und den Aufbau einer nachhaltigen Zukunft teilt." "Wir freuen uns darauf, voneinander zu lernen und die Marken Hilma und The Biocodex Group in den USA exponentiell wachsen zu lassen", sagt Lily Galef, Chief Brand Officer.

Über Biocodex

Biocodex ist ein französisches pharmazeutisches Unternehmen, das 1953 gegründet wurde, um den ersten probiotischen Hefestamm der Welt, Saccharomyces boulardii CNCM I-745, zu entwickeln und zu vermarkten. Heute konzentriert Biocodex sein Unternehmen auf drei Hauptbereiche: Mikrobiota-Pflege; seltene Krankheiten; Frauengesundheit. Mit 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwirtschaftete Biocodex im Jahr 2021 einen Nettoumsatz von 418 Millionen Euro, davon 42 in Frankreich und 58 international. Die Gruppe ist über hundertprozentige Tochtergesellschaften in 16 Ländern und ein weltweites Netz von Vertriebshändlern in 124 Ländern präsent.

Über Hilma

Hilma stellt natürliche Heilmittel her, die bei gesundheitlichen Problemen wie Verdauung, Kopfverspannungen, Immunsystem und mehr tatsächlich funktionieren. Die Hilma-Präparate werden mit leistungsstarken Kräutern und Mineralien hergestellt, in Zusammenarbeit mit einem Ärzteteam formuliert und durch klinische Forschung untermauert. Im Gegensatz zu den meisten frei verkäuflichen Produkten wird Hilma ohne Medikamente, Farbstoffe, Füllstoffe, Konservierungsmittel oder künstliche Süßstoffe hergestellt. Das Unternehmen macht natürliche Heilmittel einem breiten Publikum zugänglich, das natürliche Produkte in den Bereichen Ernährung, Schönheit und Haushalt akzeptiert und sich an einer effektiven natürlichen Option für seine Hausapotheke orientiert. Hilma ist ein Unternehmen, das ausschließlich von Frauen gegründet und geführt wird. Hilma ist eine Omnichannel-Marke, die sowohl direkt auf hilma.co als auch in über 750 Geschäften verkauft wird, einschließlich Target, Grove Collaborative, Thrive Market, Juice Press und Amazon.

