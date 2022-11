Eine internationale thematische Leistungsausstellung mit dem Titel "THE BIG DRAW Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui" wurde am 16. November 2022 im Sanxingdui-Museum veranstaltet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221116006125/de/

(Photo: Business Wire)

"THE BIG DRAW, UK Arts Charity Launched Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui" (Konvergenz von Kunst und Sanxingdui) wurde gemeinsam von der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Szechuan, der Stadtverwaltung von Deyang, der Verwaltung für kulturelles Erbe der Provinz Szechuan und dem Hong Kong Trade Development Council veranstaltet. Mitorganisiert wurde die Veranstaltung vom Informationszentrum für Kultur und Tourismus der Provinz Szechuan, der Kunstakademie der Provinz Szechuan und dem Verwaltungsausschuss des Sanxingdui-Museums. Unterstützt wurde sie vom Forschungsinstitut für Kulturgüter und Archäologie der Provinz Szechuan und dem Amt für Kultur, Rundfunk, Fernsehen und Tourismus der Stadt Deyang. Seit dem Beginn der Veranstaltung im Juni 2022 haben 33 renommierte Künstler aus 22 Ländern und Regionen sowie fast 2 000 Teilnehmer aus über 80 Schulen und Universitäten teilgenommen.

Yan Sashuang, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Szechuan, leitete die Veranstaltung der thematischen Leistungsschau. Dai Yunkang, stellvertretender Generaldirektor der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Provinzkomitees der Kommunistischen Partei Chinas, Szechuan, hielt eine Rede. Dai wies darauf hin, dass Szechuan wegen seiner einzigartigen Ba-Shu-Kultur und der alten Shu-Kultur ein bekanntes Reiseziel in China ist. Diese Veranstaltung zog Künstler, Kunstliebhaber und Kinder aus aller Welt an, um Sanxingdui in ihren Augen zu porträtieren und den kulturellen Relikten neues Leben einzuhauchen.

He Ping, stellvertretender Bürgermeister der Stadtverwaltung von Deyang, erklärte, dass diese Veranstaltung das kreative Erbe der Sanxingdui-Kultur erheblich förderte und ein neues Kapitel in der innovativen Anwendung von Kooperationsergebnissen aufschlug.

Jacky Chung, Direktor des Hong Kong Trade Development Council für das chinesische Festland, wies darauf hin, dass die Veranstaltung ein weiterer Beweis für die intensive Zusammenarbeit zwischen den Museen und Kultureinrichtungen Szechuans und den von Hongkong finanzierten Unternehmen ist.

Kam Panesar, Markenbotschafter von The Big Draw in China, dazu: "Das Know-how des Vereinigten Königreichs in den Bereichen Museen und Galerien, Kultur und kreativer Tourismus ist Weltklasse. Die Zusammenarbeit mit dem Provisorischen Büro für Kultur und Tourismus in Szechuan ist ein fester Bestandteil des britischen Know-hows im Bereich Kunst und Kultur, um sowohl in Großbritannien als auch in China Kultur- und Kunstfestivals durchzuführen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht."

Sanxingdui Culture and Tourism Development Co., Ltd. und BRDGS Partners Group unterzeichneten eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei kulturellen und kreativen Produkten vor Ort.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221116006125/de/

Contacts:

Abteilung für Kultur und Tourismus der Provinz Szechuan

Lai Cheuk Fay

ylai18200130301@163.com