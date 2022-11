KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Debatte um das Ende der Corona-Regeln:

"Corona? War da was? Überall im Land macht sich selbst bei denjenigen, die bisher konsequent alle Regeln befolgt haben, eine neue Stimmung breit: Lasst uns allmählich zur Tagesordnung zurückkehren und die noch existierenden Schutzmaßnahmen abbauen. Wer so denkt, hat Recht. Ja, es erkranken nach wie vor Menschen schwer an Corona. Und ja, es sterben auch noch Infizierte. Das ist schlimm, aber mit dieser Realität werden wir leben müssen. Es zeichnet sich ab, dass die Pandemie eine Phase erreicht, die die Experten als endemische Lage bezeichnen. Dank einer besseren Immunisierung der Bevölkerung ist das Coronavirus beherrschbar. Zero-Covid kann dagegen keine Strategie sein. Das funktioniert selbst in einer Diktatur wie China nicht."/DP/jha