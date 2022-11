PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu Klimazielen:

"Um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen, müssten die globalen Emissionen laut Klimaexperten bis 2030 um bis zu 60 Prozent gesenkt werden. Das ist wie eine Vollbremsung bei Schussfahrt - mit radikalen Umbrüchen in vielen Wirtschaftsbereichen und in unserem Alltag. Allein der politische Wille ist mangelhaft ausgeprägt. Nur 170 Millionen Euro will die Bundesregierung für einen sogenannten Abwehrschirm geben. Das steht in keiner Relation. Wenn Deutschland selbst mit solchen Finanzzusagen zu den Klimaschutz-Vorreitern gehört und gleichzeitig sich dafür einsetzt, neue Gasfelder etwa im Senegal zu erschließen und auszubeuten, bleibt das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels leider nur Wunschdenken."/DP/jha