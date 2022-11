Der Mangel an Regen und hohen Temperaturen wirkte sich negativ auf die andalusischen Felder aus, wo Brokkoli, Blumenkohl, Zwiebeln, Karotten und Artischocken geerntet werden. Von den 1.550 ha, die bis jetzt für die Pflanzung geplant waren, blieben nur 200 unter all diesen Erträgen in dem Bajo Guadalquivir, so sagt die Spanische Koordination für Erzeuger und Viehzüchter...

Den vollständigen Artikel lesen ...