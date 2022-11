EQS-News: PlanetHome Investment AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung

PlanetHome Investment AG platziert neues Projekt in Merseburg



18.11.2022 / 07:00 CET/CEST

Berlin, 18. November 2022 Die PlanetHome Investment AG hat erneut ein Projekt innerhalb kürzester Zeit platziert. Bereits vor Projektstart wurde mehr als die Hälfte des Kapitals im Rahmen eines Private Placements durch ausgewählte Anleger des PremiumClubs gezeichnet. Mitglieder des PremiumClubs, welcher sich aus High-Net-Worth-Individuals und Family Offices zusammensetzt, erhielten auch bei diesem Club Deal exklusiven Zugang zum Projekt und hatten damit die Möglichkeit, sich bereits vor Projektstart besonders attraktive Investmentkonditionen zu sichern. Es handelt sich bei dem neuen Projekt um ein Aufteilerprojekt mit knapp 100 Wohneinheiten in Merseburg bei Leipzig. Die PlanetHome Investment AG bietet Ihren Anlegern mit dem Projekt "Südpark-Ring Merseburg" eine weitere attraktive Investmentchance mit einer Verzinsung von 7,5% p.a. und einer Laufzeit von 24 Monaten. Anbieter der Vermögensanlage ist die AS Unternehmensgruppe Holding, welche mit einem Transaktionsvolumen von über 500 Mio. Euro zu den führenden Bestandshaltern und Wohnungsprivatisierern auf dem Deutschen Markt gehört. Über die PlanetHome Investment AG: Die PlanetHome Investment AG ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, welche Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Dabei richtet sich das Angebot an jeden interessierten Anleger. Privatanleger können ein diversifiziertes Anlageportfolio im Immobiliensegment aufbauen. Die Plattform arbeitet mit führenden Profi-Investoren der Immobilienwirtschaft zusammen und ermöglicht so auch den Zugang zu exklusiven Projektfinanzierungen, die sonst nur institutionellen Investoren vorbehalten waren. Pressekontakt PlanetHome Investment AG: Diana Golbs

Prokuristin Kurfürstendamm 32, 10719 Berlin

030 555 728 550

info@planethome-invest.com

