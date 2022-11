Gegenwind für die im laufenden Jahr stark gelaufenen Aktien von Energieriesen wie BP oder TotalEnergies: Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausgeweitet. Brent kostete 90,29 US-Dollar. Das waren 2,57 Dollar weniger als am Vortag. WTI fiel um 3,46 Dollar auf 82,13 Dollar.Der WTI-Preis erreichte damit das tiefste Niveau seit Mitte Oktober. Rohöl der Sorte Brent war so günstig wie zuletzt Ende Oktober. Seit Beginn der Woche ist der Preis für Rohöl aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...