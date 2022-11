The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.11.2022



ISIN Name

US85205TAJ97 SPIRIT AEROSYS. 2023

XS0858585051 STAND.CHAR. 12/22 MTN

XS2259865926 SCANIA CV 20/22 MTN

XS1721760624 SAINSBURY'S BK 17/27 FLR

USU9273ADC63 VW GRP AMER 20/22 REGS

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de