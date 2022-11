The following instruments on XETRA do have their first trading 18.11.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.11.2022



Aktien



1 CA14677R1038 Cartier Silver Corp.



ETF



1 LU1686830065 Amundi Euro Corp 0-1Y ESG

2 LU1812091194 Amundi FTSE Epra Europe Real Estate

3 LU1646360039 Amundi Index MSCI Japan SRI PAB (CHF) HEDGED

4 LU1646360542 Amundi Index MSCI Japan SRI PAB (EUR) HEDGED

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de