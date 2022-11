Bei Elmos greifen die Insiderkäufe auch bei steigenden Kursen zu. Gestern meldete Aufsichtsrat Dr. Klaus Weyer erneut einen Aktienkauf. Nach Transaktionen am 09. und 10. November mit rd. 0,5 Mio. € griff er laut akuteller Meldung im Volumen von satten 1,4 Mio. € zu. Das erfolgte zum Durchschnittspreis von 53,95 € je Aktie - der aktuelle Kurs liegt bei 56 €. Ein starkes Signal des Aufsichtsrats nach dem gescheiterten Verkauf der Waferfertigung in Dortmund. Die Aktie gehört zu den Momentum-Playern in Deutschland und dürfte bald das alte Hoch bei 60 € in Angriff nehmen.











