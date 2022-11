DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFLATION - Monika Schnitzer, Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, geht davon aus, dass die Inflation in Deutschland anhaltend hoch bleiben wird. Der Bild-Zeitung sagte die Ökonomin: "Wir werden 2023 weiterhin eine hohe Inflation sehen, weil die hohen Energiepreise bei den Verbrauchern ankommen. Spätestens in zwei Jahren gehen die Preise zurück - aber nicht auf das Niveau, das wir vor dem Krieg in der Ukraine hatten." Eine verlängerte Laufzeit der AKW würde laut Schnitzer zu einer Senkung des Strompreises von bis zu 12 Prozent führen. Es spreche viel dafür, dass "man alles nutzt, was zur Verfügung steht." (Bild)

ENERGIEWENDE - Der Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung vor einem Abwürgen der Energiewende durch ein Abschöpfen sogenannter Zufallsgewinne gewarnt. Die Pläne der Ampelkoalition für diesen "steuer- und verfassungsrechtlich höchst zweifelhaften Ansatz" könnten zu "beträchtlichen Kollateralschäden in der Energiewirtschaft" führen, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates. Es sei paradox, wenn die Bundesregierung auf der einen Seite die zu langsame Umsetzung der Energiewende beklage und auf der anderen Seite selbst dazu beitrage, indem Investoren die finanziellen Mittel zum Ausbau der erneuerbaren Energien entzogen würden. (Neue Osnabrücker Zeitung)

BÜRGERGELD - CDU-Chef Friedrich Merz hat Bedingungen für eine Zustimmung zum Bürgergeld genannt. "Es braucht grundlegende Korrekturen, bevor die Union einem solchen Reformwerk zustimmen kann", sagte Merz. "Bei den Verhandlungen im Vermittlungsausschuss wird es um den richtigen Anreiz zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt, den Vermittlungsvorrang, die Mitwirkungspflichten, die Karenzzeiten und das Schonvermögen gehen." Die Koalition habe nicht die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im Fokus, sondern nehme eine Verfestigung der Arbeitslosigkeit billigend in Kauf, kritisierte Merz. (Funke Mediengruppe)

GÜTERVERKEHR - Die Bahn-Tochter DB Cargo sorgt mit einer massiven Preiserhöhung für Wirbel in der deutschen Wirtschaft. Die Güterverkehrssparte des Staatskonzerns informiert ihre Kunden nach Informationen des Spiegels dieser Tage über Tarifsteigerungen von bis zu 45 Prozent. Die Sparte begründet dies mit höheren Energiekosten und steigender Inflation. Nach Spiegel-Informationen betrifft die anstehende Verteuerung ausschließlich solche Kunden, die bei der Cargo den Listenpreis zahlen. Bei Kunden mit Rahmenvertrag fällt die Preiserhöhung geringer aus. (Spiegel)

KREDITGESCHÄFT - Deutsche Unternehmen und Selbstständige leihen sich trotz der drohenden Rezession in großem Umfang Geld bei Banken und Sparkassen. Das Kreditneugeschäft dürfte im dritten Quartal sogar rekordverdächtig stark gestiegen sein. Das geht aus dem jüngsten Kreditmarktausblick hervor, den die staatliche Förderbank KfW für das Handelsblatt exklusiv berechnet. Schon im zweiten Quartal dürfte das Kreditneugeschäft im Vergleich zum Vorjahr um "immense 21,3 Prozent" gestiegen sein - das ist laut KfW ein Rekordhoch. (Handelsblatt)

KLIMA/GEBERKONFERENZ - Deutschland wird im kommenden Jahr die nächste Geberkonferenz für den Grünen Klimafonds ausrichten. Die Konferenz soll nach Informationen der Funke Mediengruppe im Oktober 2023 in Bonn stattfinden, kurz vor der nächsten UN-Klimakonferenz in Dubai. Deutschland übernehme damit Verantwortung für die weltweite Klimafinanzierung, sagte Entwicklungs-Staatssekretär Jochen Flasbarth den Funke-Zeitungen. "Als Ausrichter geht es uns dabei nicht nur um neues Geld für den Grünen Klimafonds", erklärte Flasbarth. "Unser Ziel ist auch, dass der Klimafonds unbürokratischer und schneller arbeitet und auch ärmere Länder besseren Zugang zu den Mitteln bekommen." (Funke Mediengruppe)

November 18, 2022 01:16 ET (06:16 GMT)

