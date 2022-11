Der Dax handelte die komplette Woche über in einer sehr engen Handelsspanne von 2 Prozent zwischen 14.160 und 14.435 Punkten. Doch kommt jetzt ausgerechnet zum Freitag der große Durchbruch? Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger zum Wochenausklang auf der Hut bleiben. Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge leicht höher starten. Am Donnerstag hatte er gestützt auf Kursgewinne von Siemens 0,2 Prozent auf 14.266 ...

