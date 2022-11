Das Unternehmen legte durch die Bank zu, auch die Auftragseingänge wurden in allen Bereichen deutlich gesteigert.Zürich - Der Maschinenbauer Klingelnberg hat sich im ersten Semester 2022/23 (per Ende September) von den Flutschäden im Vorjahr erholt. Damals hatte die Überflutung im wichtigsten Werk zu grossen Verlusten geführt. Nun blickt das Unternehmen positiv in die Zukunft. So wurde der Umsatz auf 138,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Der Auftragseingang war mit 156,1 Millionen der höchste innerhalb...

