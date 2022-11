Waschechte Outperformer ausfindig zu machen, war in diesem Börsenjahr 2022 wahrlich keine einfache Aufgabe. Die Commerzbank-Aktie zählte dabei ohne jeden Zweifel zu dieser illustren Runde. Auf Jahressicht stand bis zum 8. November ein Kursplus von mehr als 23 Prozent zu Buche. Der DAX fuhr im selben Zeitraum fast 26 Prozent Minus ein. Alles in Butter also beim Rendite-Lieferanten aus dem Bankensektor? Nicht ganz.Nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen am 9. November ging es für die Commerzbank-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...