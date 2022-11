Der Versicherungskonzern Chubb Limited (ISIN: CH0044328745, NYSE: CB) wird eine Quartalsdividende von 83 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 6. Januar 2023 (Record day: 16. Dezember 2022). Im Mai 2022 erfolgte eine Erhöhung um 3,75 Prozent gegenüber dem Vorquartal (80 US-Cents). Nach Firmenangaben war dies die 29. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...