Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) -Nach zwei Jahren Wartezeit verzeichnete die 14. Ausgabe der IGDC - The India Game Developer Conference mehr als 4.000 Teilnehmer, darunter Spieleentwickler, Herausgeber, Investoren und Gaming-Begeisterte. Die Konferenz fand zwischen dem 3. und 5. November 2022 im Hyderabad International Convention Centre statt.Die India Game Developer Conference ist eine einzigartige Initiative "von der Branche, für die Branche", die sich rundum darauf konzentriert, Spieleentwickler zu unterstützen und ihnen Einblicke, Weiterbildungsmöglichkeiten und Networking-Gelegenheiten mit Investoren und Herausgebern von Spielen zu bieten.Mit 150 Vortragenden, darunter 40 internationale Redner, gab es auf der dreitägigen Konferenz mehr als 80 Sitzungen mit Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden aus den Bereichen Gaming-Technologie, Kunst, Design und Produktion. Die Konferenz umfasste auch CXO-Diskussionsrunden, in denen der Zustand der indischen Gaming-Industrie, Investitionstrends und Prognosen für die Zukunft diskutiert wurden.Die Vorzeige-Networking-Initiative des IGDC, die Investor-Publisher Connect, verzeichnete mit rund 75 Startups, 28 Investoren und Herausgebern, die an zwei Tagen über 600 Treffen abhielten, die höchsten Teilnehmerzahlen aller Zeiten.Die IGDC Awards hatten mit der Einreichung von mehr als 150 Spieltiteln auch eine Rekordzahl zu verzeichnen und hatten mit der "Publikumswahl" eine neue Kategorie, die das Interesse des Publikums weckte und die Preisverleihung sehr spannend machte.Auch die BYOG-Initiative (Build Your Own Game) verzeichnete eine Rekordzahl von über 700 Teilnehmern, die zusammen mehr als 170 Spieltitel einreichten, um von der Jury bewertet zu werden.An Tag 3 der Konferenz wurde eine neue Initiative namens IGDC Futures ins Leben gerufen. Die Sitzungen konzentrierten sich auf Chancen in der Gaming-Industrie, mit der Absicht, die nächsten Talente für die Gaming-Industrie zu gewinnen.Rajesh Rao, Initiator und Vorsitzender der IGDC, , erklärte zu der Konferenz: "Wir sind mit der IGDC 2022 zum ersten Mal nach der Pandemie vor Ort und haben alle Erwartungen übertroffen. Es war ermutigend zu sehen, wie groß die Beteiligung aus allen Bereichen des Gaming-Ökosystems war. Die Leute wollten sich offenbar persönlich treffen und Kontakte knüpfen. In diesem Jahr gab es eine Rekordzahl von Treffen zwischen Investoren, Herausgebern und Start-ups. Zu den wichtigsten Trends gehörten einige neue Spiele mit indischen Themen, die ein lokales kulturelles und soziales Flair haben. Bei den IGDC Awards ist die Qualität der Einreichungen insgesamt gestiegen. Nach einem weiteren aufregenden Jahr sind wir zuversichtlich, dass der Erfolg dieser Ausgabe zu noch größeren Resultaten führen und zum allgemeinen Wachstum der Gaming-Industrie beitragen wird."Die IGDC hatte starke Unterstützung aus der gesamten Branche. Unreal Engine von Epic Games war der Presenting Sponsor für die diesjährige Konferenz, KRAFTON, Inc. war der Platin-Sponsor, AWS der Gold-Sponsor, Rockstar Games & Kwalee Partnering waren Silber-Sponsoren, Games24x7 war der Experience Partner, Microsoft, Xbox, Ventana Ventures, Arsht Rock, Winzo, Hyper Hippo, Hero Vired und Tezos waren Bronze-Sponsoren, Nazara Technologies war der Awards Sponsor, die London Stock Exchange Group, Payoneer, Loco und Hungama waren Associate Sponsors. IGDC Futures wurde von Crazy Labs und PTW unterstützt, während Global Victoria der Länderpartner war. Lakshya Digital und Yesgnome waren die Ökosystempartner.