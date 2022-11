Genießt das verbesserte neue Milletianer Erlebnis mit dem Update "NEXT: New Beast" am 17. November

Mabinogi, das kostenlos spielbare Fantasy-MMORPG-Spiel von Nexus beginnt die Wintersaison mit zwei bedeutsamen Ereignissen. Unter dem Titel "NEXT" bietet ein zweiteiliges Game-Update ein überarbeitetes Charakterwachstum, schnellere und angenehmere Stufenabwicklung plus revidierte Tutorials und Verbesserungen der Nutzeroberfläche im November sowie die Einführung von Arcana-Talenten im Dezember!

Blaanid, der eifrige Memory Spirit, hat eine neues Tutorial für alle Milletianer vorbereitet, das die Stufenabsolvierung und Aufgabenbewältigung in Mabinogi insgesamt beschleunigt! Und Memoir Quests wurden geändert, um die Spieler jetzt für abgeschlossene Generations-Quests zu belohnen. Im Mabinogi Masterpiece Update wurde die Original Generation 1-3 Questlinie überarbeitet, um ein angenehmes Erlebnis für neue Spieler bereitzustellen, und die Fähigkeit eingeführt, die Quests für bestehende Spieler erneut abzuspielen. Mabinogi-Spieler, ob jung oder alt, werden den Anfang noch nutzerfreundlicher finden! Die Updates sollen zusammen mit anderen Elementen, wie Dan Advancement Testverbesserungen und Ausgleichsveränderungen von Renown-, Grandmaster- und Crusader-Fähigkeiten, eine drastische Optimierung des Spielerlebnisses auf den unteren und mittleren Stufen für alle Milletianer herbeiführen.

Memoir Rewards

Comfortable Growth Der perfekte Pfad zum Wachstum ist Blaanids Brave Boost, der folgende Vorteile bringt: Fähigkeitstraining von Talent Verbesserte und neu geschmiedete Memorial-Waffen Pet und Doll Bag Support und mehr!

Unverzichtbare Fähigkeiten und Vorteile Blaanid hat noch mehr Geschenke für neue Milletianer vorbereitet! Die Statistiken erhöhen sich mit dem Abschluss jedes Memoir-Buches. Erneuter Abruf von Buchphasen 1 4 Bewegungstempo +2 ~ 8 Alle Statistiken +1 4 Zusätzliche +1 4 AP bei der Wiedergeburt!



Memorial Link

Ihr könnt diese Fähigkeit durch den Abschluss des 2. Memoir-Buches in Blaanids Brave Boost-Quests erwerben! Diese Fähigkeit ermöglicht eine Seelenverbindung mit Pets Pets können zur Provokation feindlicher Aggro verwendet werden Wenn die Pets ihre Stufe und Fähigkeit verbessern, steigern sich auch die statistischen Verteidigungs- und Schutzangaben im Verhältnis



Zusätzlich zu den genannten Verbesserungen wurden die Quests auch neu organisiert und zeigen jetzt nur noch die unentbehrlichen Quests an. Das Fähigkeitstraining wurde ebenfalls verbessert es sind jetzt weniger Trainingspunkte notwendig und man verdient mehr EXP, um höherrangige Fähigkeiten schnell zu erwerben. Und zuletzt hat Mabinogi das CP-Training beseitigt, so dass Monsterstufen für die Trainingsanforderungen nicht mehr relevant sind. Weitere Veränderungen, wie Teleportation zum Moon Gate und den Mana Tunnels, wurden in diesem Update verbessert, um die Überquerung der Weltkarte für neue und wiederkehrende Spieler angenehmer zu machen.

In dem im Dezember erscheinenden zweiten Teil des "NEXT"-Updates enthüllt Mabinogi ein neues Duo von Hybridtalenten, bei dem zwei Talentarten in einem einzigen fabelhaften Paket kombiniert werden! Bereitet Euch auf die allmächtige Kraft des Elemental Knight vor oder auf die seelenvolle Fähigkeit des Harmonic Saint, wenn später im Dezember das Arcana-Update kommt.

Aus diesen und vielen weiteren Gründen sollte Mabinogi Euer "NEXT" MMORPG sein!

Weitere Informationen über Mabinogi erhaltet Ihr auf der offiziellen Website und folgt @MabiOfficial auf Twitter für die neuesten Nachrichten.

Über Mabinogihttp://mabinogi.nexon.net/

Mabinogi wurde 2008 veröffentlicht und ist ein kostenlos spielbares MMORPG in einer Welt voller geheimnisvoller Abenteuer. Schafft euch Anime-Helden mit Tausenden eigener Gestaltungsoptionen wie Frisuren, Gesichtszüge und Kleidung. Wählt aus Dutzenden von Talenten von professionellen Revolverhelden über Bogenschützen bis hin zu Musikanten, Schneidern und Köchen. Spieler können das Spiel auf ihre eigene Art genießen und entweder den gefährlichen Pfad eines Abenteurers wählen oder mit starken handwerklichen Fähigkeiten ein blühendes Geschäft aufbauen.

Über Nexon America Inc. https://www.nexon.com/

Nexon America Inc. wurde 2005 gegründet und bietet herausragende kostenlose Online-Spielerfahrungen und Live-Spielsupport. Dabei werden die Stärken von NEXON Co., Ltd. ("Nexon") genutzt und für ein speziell westliches Publikum eingesetzt. Nexon America unterhält seit mehr als einem Jahrzehnt durchweg legendäre Franchise-Systeme wie MapleStory und Mabinogi, die Rekorde brechen und Spieler fesseln. Mit neuen Projekten am Horizont behält Nexon America den Pionier- und Innovationsgeist seiner Muttergesellschaft bei, indem es den Player-First-Ansatz anwendet und gleichzeitig die bestmöglichen Spielerlebnisse für den westlichen Markt entwickelt.

