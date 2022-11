SWAN / Schlagwort(e): Personalie

Pressemitteilung Europäisches Fintech Swan stellt 100. Mitarbeiter ein Ein Jahr nach der Serie-A-Finanzierung von Swan ist das Unternehmen auf über 100 Mitarbeiter in ganz Europa angewachsen, mit Büros in Paris und Berlin.

Swan, ein Anbieter von Banking-as-a-Service, bietet die einfachste Möglichkeit, in Europa Bankdienstleistungen zu integrieren. Über die modernen APIs von Swan können europäische Unternehmen Bankdienstleistungen (Konten, Karten und Überweisungen per IBAN) schnell und einfach in ihr eigenes Produkt integrieren.

Swan wickelte bereits Zahlungen im Wert von über 3 Milliarden Euro für mehr als 60 Unternehmen in 10 EU-Ländern ab.

Im Team von Swan sind 17 Nationalitäten vertreten und es werden 20 Sprachen gesprochen. Paris [18. November] - Swan, das europäische Fintech-Unternehmen, das den Zugang zu Embedded Finance in Europa vereinfacht, überschreitet heute einen Meilenstein mit nun mehr 100 Mitarbeitern. Drei Jahre nach der Gründung sind die 100 Mitarbeiter von Swan europaweit vertreten, mit zwei Büros in Paris und Berlin und einem weiteren, das in Barcelona eröffnet wird. Swan ist auf stetiges Wachstum ausgerichtet und stellt laufend neue Mitarbeiter ein. Im letzten Jahr hat Swan die Zahl seiner Kunden verdoppelt und die Zahl der eröffneten Konten hat sich verzwanzigfacht. "Das gesamte Swan-Team ist glücklich über das Erreichen dieses Meilensteins. Es ist großartig zu sehen, wie unsere Teams sowohl in Frankreich als auch in Deutschland wachsen, seit wir im Herbst unser zweites Büro in Berlin eröffnet haben", sagt Nicolas Benady, CEO und Mitbegründer von Swan. "Als wir anfingen, war es unsere Vision, Embedded Finance deutlich einfacher zu machen. Angesichts des aktuellen Wirtschaftsklimas gewinnt unsere Mission eine besondere Bedeutung. Wir können beobachten, dass Swan die Rentabilität von Unternehmen erheblich steigert, und zwar auf vorhersehbare Weise. Das gesamte Team hat sich diesem Ansatz verschrieben und wir freuen uns, dass wir etwas aufbauen, das europäischen Unternehmen dabei hilft, gesund zu bleiben." Swan ist der einfachste Weg, Bankdienstleistungen in jedes Produkt einzubinden. Als Anbieter von Banking-as-a-Service (BaaS) ermöglicht Swan Unternehmen, Bankdienstleistungen (Konten, Karten und Überweisungen per IBAN) in ihr Produkt einzubetten und die Customer Journey für ihre Kunden zu vereinfachen. Embedded Finance ist eine bewährte Kategorie, die schnell wachsenden Unternehmen zu mehr Rentabilität verhilft und der deutlich einfachere Ansatz von Swan hilft zahlreichen Unternehmen, ihr wirtschaftliches Wohlergehen zu verbessern. Durch die Integration von Finanzdienstleistungen in ihr Produkt sind sie in der Lage, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. In den kommenden Monaten wird Swan sein rapides Wachstum fortsetzen, indem es sein Führungsteam verstärkt und weitere Büros in ganz Europa eröffnet. Weitere Informationen über das Wachstum von Swan und die Bedeutung dieses Meilensteins für das Unternehmen finden Sie im neuesten Blogbeitrag oder auf Swan.io



Über SWAN SWAN ist ein 2019 in Paris gegründetes Fintech und Innovationsführer im Bereich Embedded Finance. SWANs Lösungen im Bereich Banking-as-a-Service (BaaS) erlauben die einfache, schnelle und kostengünstige Einbindung von Bankdienstleistungen wie etwa Zahlungsverkehr in die Produkte und Systeme eines Unternehmens. Für seine derzeit mehr als 60 Geschäftskunden in acht Ländern Europas wickelt das Fintech bereits jetzt Transaktionen im Wert von mehr als 200 Millionen Euro pro Monat ab. SWAN ist aktuell mit 100 Mitarbeitern in zehn europäischen Ländern aktiv. Geführt wird SWAN vom erfahrenen Gründerteam Nicolas Benady, Nicolas Saison und Mathieu Breton sowie dem Head of DACH, David Frei. Das Unternehmen wurde zusammen mit dem Startup-Studio eFounders gegründet und erhielt Wachstumskapital von führenden Venture Capital-Investoren wie Creandum und Accel. Zu den Geschäftskunden in Frankreich gehören der französische Einzelhandelskonzern Carrefour, der Accounting Software-Anbieter Pennylane oder der Cashflow Management-Spezialist Agicap. In Deutschland arbeitet SWAN bereits für Ride Capital, dem deutschen Fintech für steueroptimierten Vermögensaufbau und den Finanzsoftware-Spezialisten von Friday Finance (ehemals Airbank). Kontakt: SWAN

Sarah Wachter

pr@swan.io

