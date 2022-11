Der DAX ist gestern nach einer Schwächephase doch noch ins Plus gedreht. Heute könnte er zum Handelsstart über die Marke von 14.300 Punkten zurückkehren. Obwohl die Vorgaben von der Wall Street leicht negativ sind. Mehr von Martin Weiß. Live vom Parkett in Frankfurt berichtet Franziska Schimke. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Alibaba, SAP, MTU, BP, TotalEnergies und Vonovia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1