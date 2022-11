Warren Buffett ist mit Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) bisher sehr gut durch die schwierige Phase gekommen. Während die Indizes DAX und S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten deutlich verloren haben, ist die Berkshire-Aktie um 19,8 % gestiegen (15.11.2022). Wie Warren Buffett die Krise meistert Warren Buffett investiert meist in solide Firmen, die er sehr gut kennt, und achtet immer auf eine Sicherheitsmarge. So kauft er nur, wenn der Kurs unter dem tatsächlichen Unternehmenswert liegt. Negative ...

