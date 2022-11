Original-Research: SFC Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu SFC Energy AG

Unternehmen: SFC Energy AG

ISIN: DE0007568578



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 18.11.2022

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 37,00 auf EUR 35,00.



Zusammenfassung:

SFC hat sehr starke Q3-Zahlen vorgelegt, die unsere Prognosen übertroffen haben. Der Q3-Umsatz wuchs um 67% J/J auf EUR25,6 Mio., und das bereinigte EBITDA stieg um 81% auf EUR4,3 Mio. Das Unternehmen strebt nun das obere Ende der Umsatzprognose für das Gesamtjahr an (EUR81 bis EUR83 Mio.) und hat die Prognose für das bereinigte EBIT auf EUR2,6 bis EUR3,6 Mio. angehoben (zuvor: EUR1,6 bis EUR2,9 Mio.). Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten um 47% J/J auf EUR88 Mio., der Auftragsbestand liegt derzeit bei über EUR60 Mio., und das Management berichtet von einer anhaltend hohen Nachfrage nach SFC-Produkten in allen Regionen und beiden Segmenten. Angesichts eines 9M-Umsatzes von EUR63,8 Mio. und eines bereinigten EBIT von EUR3,7 Mio. erscheint die neue Guidance von SFC sehr konservativ. Obwohl weiterhin Risiken in der Lieferkette bestehen, glauben wir, dass SFC die Guidance übertreffen wird, und haben unsere Prognosen für 2022 erhöht. Trotz der sich abzeichnenden Rezession sind die Wachstumsaussichten von SFC weiterhin hervorragend. Durch die große Kapitalerhöhung im Juli verfügt das Unternehmen über ausreichend finanziellen Spielraum, um das geplante starke Wachstum zu finanzieren. Ein aktualisiertes DCF-Modell, das das gestiegene Zinsniveau berücksichtigt, führt zu einem Kursziel von EUR35 (bisher: EUR37). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 37.00 to EUR 35.00.

Abstract:

SFC has reported very strong Q3 figures, which topped our forecasts. Q3 sales grew 67% y/y to EUR25.6m and adjusted EBITDA was up 81% y/y at EUR4.3m. The company is now targeting the upper end of full year sales guidance (EUR81m - EUR83m) and has raised adjusted EBIT guidance to EUR2.6m to EUR3.6m (previously: EUR1.6m to EUR2.9m). The 9M order intake was up 47% y/y at EUR88m, the order backlog is currently above EUR60m and management reports sustained high demand for SFC's products across all regions and both segments. Given 9M sales of EUR63.8m and adjusted EBIT of EUR3.7m, SFC's new guidance looks very conservative. Although supply chain risks still exist, we believe that SFC will exceed guidance and have increased our 2022 forecasts. Despite the looming recession, SFC's growth prospects remain excellent. The company has sufficient financial leeway to finance the planned strong growth due to the large capital increase in July. An updated DCF model, which reflects the increased interest rate level, yields a EUR35 price target (previously: EUR37). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/25961.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°