Trading-Idee der Woche: Tech-Aktien

Jede Woche eine neue Trading-Idee: In dieser Kolumne diskutieren wir wöchentlich einen neuen spannenden Markt für Ihr Trading. Jahrelang schienen die Kurse vieler Hightech-Aktien nur eine Richtung zu kennen. Trotz zum Teil schwindelerregender Bewertungen kannte die Nachfrage der Anleger keine Grenzen. Zu groß war die Sorge, bei den potenziellen Profiteuren der großen Zukunftstrends nicht dabei zu sein. Der Nasdaq 100 als Benchmark für Tech-Werte in den USA kletterte von 1.040 Punkten am 9. März 2009 in der Spitze bis auf 16.765 Punkte am 22. November 2021. Im Schnitt entsprach das einem Kursplus von 25 Prozent pro Jahr, wobei es zwischendurch immer mal wieder stärkere Rücksetzer von zum Teil mehr als 30 Prozent gegeben hat. Gradlinig war der Aufwärtstrend also nicht, und frühere Wertentwicklungen sind auch nie ein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.