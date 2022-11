Rückblick: Erstmals in der Konzerngeschichte hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag 30. September) einen operativen Gewinn von mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Abschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy drückten zwar auf das Nettoergebnis (4.4 Milliarden Euro), dennoch planen die Münchener, die Dividende zu erhöhen. An ...

