Bei LEG Immobilien-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. Mit einem Minus von rund fünf Prozent muss die Aktie nämlich richtig Federn lassen. Der Preis für einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 63,22 EUR. Die Bären erhöhen also den Druck - können sich die Bullen davon befreien?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführliche Sonderanalyse zu LEG Immobilien erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Da LEG Immobilien immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Schließlich ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 60,52 EUR in den Weg. Jetzt geht es also um die Wurst.

Zu beachten ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...