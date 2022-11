In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2021/25 mit variabler Verzinsung der LR Global Holding GmbH (WKN A3H3FM) als "durchschnittlich attraktiv" mit 3 von 5 möglichen Sternen und somit eine Stufe schlechter als in der Emissions-Bewertung der Anleihe im März 2021 (3,5 Sterne).

Ein wesentlicher Grund für die Herabstufung schien in der schwer vorhersehbaren Entwicklung der Umsatz- und Ergebnissituation der Emittentin zu liegen. Zwar habe das Unternehmen laut KFM-Analyse unter Beweis gestellt, dass es 2020 und 2021 trotz regelmäßiger Lockdown- und Quarantäne-Regelungen, welche den Direktvertrieb eher erschwerten, Umsatzsteigerungen realisieren konnte. Aber die Analysten sehen es durchaus als möglich an, dass in Zeiten schwindender Kaufkraft gerade die Produkte aus dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegeprodukte durch preiswertere Artikel aus dem Sortiment von Discounter oder Drogeriemärkten ersetzt werden. Positiv bewerten wir KFM-Analysten aber die Bereitschaft des Gesellschafters zur Umwandlung des Gesellschafterdarlehens in eine eigenkapitalstärkende Kapitalrücklage.

In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 22,803% p.a. (auf Kursbasis von 77,02% am 17.11.2022 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis Endfälligkeit am 03.02.2025) ...

