Hoofddorp, Niederlande (ots/PRNewswire) -EZVIZ hilft Familien, die Feiertage mit einem sicheren Zuhause zu verbringen und bei Überwachungskameras, Videotürklingeln und Türspionen mit rekordverdächtig niedrigen Preisen zu sparenEZVIZ, eine weltweit führende Marke für intelligente Sicherheitslösungen, hat mit Spannung erwarteten Black Friday Sale angekündigt und bietet eine Vielzahl der beliebtesten Smart Home-Geräte zu den besten Preisen des Jahres. Das ist die ideale Gelegenheit für Familien, Ihr Zuhause vor dem Winter sicherer zu machen, vor allem, wenn Sie über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage verreisen wollen und sich keine Sorgen um die Sicherheit Ihres Hauses machen möchten.Die Angebote laufen vom 18. bis zum 28. November auf Amazon DE (https://www.amazon.de/stores/EZVIZ/page/53244E40-3BA3-4316-8769-C4E3FCC38D27?ref_=ast_bln) sowie bei den wichtigsten lokalen Händlern der Marke. Sowohl versierte Heimwerker als auch Technik-Neulinge können aus einem breiten Angebot wählen, das Ihren Bedürfnissen und Ihrem Budget für die Sicherheit im Innen- und Außenbereich entspricht.Hier sind einige Amazon-Angebote, die es wert sind, in den Einkaufswagen gelegt zu werden:Ganzjahres-Bestseller- EZVIZ CP4 2MP kabelloser Türspion (https://www.amazon.de/dp/B09PDFWFJJ/ref=twister_B0B5RQSLVB?_encoding=UTF8&psc=1) - Angebotspreis 135,99€, statt 169,99€ (20% Rabatt) Eine Türspion Kamera und Monitor-Kit werten Ihr Guckloch auf. Dank des 4,3-Zoll farbigen Touchscreens für Innenbereich wissen Nutzer auf einen Blick, wer da ist. Die Außenkamera zeichnet mit einer Auflösung von 1080p und einem extrem weiten Blickwinkel auf. Die Türspion Kamera sendet Alarme oder initiiert Videoanrufe an das Telefon des Benutzers wenn sie menschliche Bewegungen erkennt.- EZVIZ BC1C kabellose Akkukamera mit Solarpanel (https://www.amazon.de/dp/B095HJ8HKD/ref=twister_B0BJTX5J4L?_encoding=UTF8&psc=1) - Angebotspreis 97,99€, statt 139,99€ (30% Rabatt) Eine wirklich einfache, intelligente Außenkamera, die keine Verkabelung und keine Steckdose erfordert. Ausgestattet mit 7800mAh Akku kann die Kamera Tag und Nacht eine stabile Leistung gewährleisten und ist kompatibel mit Solarpanel. Diese 2MP kabellose Außenkamera ist wetterfest und kann überall im Außenbereich eingesetzt werden. Außerdem bietet sie kostenlosen Speicherplatz, um alle Videos, die durch menschliche Bewegungen ausgelöst werden, sicher zu speichern.- EZVIZ BC2 Akkukamera für Innenbereich (https://www.amazon.de/dp/B09MTGB7XJ?maas=maas_adg_31E85AC4D07FB4D22F9D23196FFAA278_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)- Angebotspreis 54,99€, statt 79,99€ (31% Rabatt) Eine handtellergroße Kamera, die zu Ihrem Wohnstil passt. Mit der mitgelieferten Magnetbasis können Sie die Sicherheitskamera auf jeder metallischen Oberfläche befestigen. Sie können die WLAN Kamera auch direkt auf jeder Fläche platzieren. Nützliche Funktionen wie hervorragende Videoqualität, Zwei-Wege-Audio und intelligente Bewegungserkennung tragen dazu bei, Schutz und Kommunikation auf mehreren Ebenen zu verbessern.- EZVIZ CB8 Smarte kabellose WLAN Kamera mit Schwenk und Neige (https://www.amazon.de/EZVIZ-%C3%9Cberwachungskamera-Personenerkennung-Farbnachtsicht-Zwei-Wege-Audio/dp/B09VBWPXVH/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1L6N80DVO2JXX&keywords=B09VBWPXVH&qid=1666850366&sprefix=b09vbwpxvh%2Caps%2C256&sr=8-1) - Angebotspreis 134,99€, statt 179,99€ (25% Rabatt) Die CB8 ist einzigartig auf dem Markt. Sie arbeitet ohne Strom- oder Datenkabel und erfasst Informationen aus allen Richtungen in 2K. Sie ist für die unkomplizierte Sicherheit in jedem Haus konzipiert. Mit dieser akkubetriebenen Kamera mit 10400mAh Kapazität müssen Sie nicht mehr häufig auf und ab klettern, um den Akku aufzuladen. Außerdem unterstützt sie Personenerkennung und automatisches Tracking.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1948881/EZVIZ_is_offering_the_best_discounts_of_the_year_on_its_most_popular_home_securi_ID_806446a368da.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ezviz-enthullt-mit-spannung-erwartete-black-friday-angebote-2022-fur-unsere-beliebten-haussicherheitsprodukte-301680054.htmlPressekontakt:Sophie ZHANG,zhangyichen5@ezvizlife.comOriginal-Content von: EZVIZ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136046/5373566