Marseille (ots) -800 EUR Rabatt auf die beliebten digitalen Heimteleskope von Unistellar: eVscope 2 für 3.699 EUR und eVscope eQuinox für 1.999 EUR im Online-Shop erhältlichHerkömmliche Teleskope werden schnell langweilig: Man kann den Mond beobachten, doch dann stoßen die klassischen Teleskope an ihre Grenzen. Unistellar geht mit seinen digitalen Teleskopen neue Wege: Mit Ihnen lassen sich per Knopfdruck Galaxien, Nebeln, Sternenfeldern und über 5.000 Deep-Sky-Objekten über 5.000 Objekte erkunden! Dank der Black Friday Aktion profitieren Weltraumbegeisterte vom 18. November bis zum 28. November von satten Rabatten: Das eVscope 2 ist für 3.699 EUR (800 EUR reduziert) und eVscope eQuinox für 1.999 EUR (800 EUR reduziert) im Online-Shop erhältlich: https://shop.eu.unistellar.com/Einfache BedienungMit dem eVscope 2 und dem eVscope eQuinox können die Nutzer die Schönheit des Weltraums genießen, den Planeten vor erdnahen Asteroiden schützen, Wissenschaft zum Anfassen betreiben und vieles mehr. Und das alles mit einem intelligenten, schnellen, tragbaren und vernetzten Gerät. Anwender können das smarte Teleskop über die dazugehörige iOS/Android App steuern.Für den Einstieg in das Weltraumabenteuer ist kein Fachwissen erforderlich. Sowohl Anfänger als auch Profis können den Weltraum entdecken und ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten mit einem leistungsstarken, tragbaren Smart-Gerät ausbauen.Pressekontakt:R/Drei International / Ruess GroupRafael.Rahn@ruess-group.comTel. 089 2006 556-10Original-Content von: Unistellar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163141/5373650