Aixtron hat mit den Zahlen für das dritte Quartal die Prognosen für das laufende Jahr wie erwartet etwas modifiziert. Auch der Blick über den Tellerrand macht Lust auf mehr. Die Aktie des Anlagenbauers für die Chipindustrie hat daher auch im laufenden Jahr starke 63 Prozent an Wert zugelegt - und steht unmittelbar vor dem Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch.AKTIONÄR-Leser wissen: Aixtron will in diesem Jahr zwar noch mehr Aufträge hereinholen. Zudem soll vom Umsatz in der Tendenz mehr als Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...